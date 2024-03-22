Приближается важный момент для рубля: что значит решение ЦБ по ставке для вкладов и кредитов

Мы считаем маловероятным, что инфляция вернётся к целевым 4% ранее 2025 года. Мы ожидаем, что годовая инфляция достигнет своего пика в этом июле на уровне 8,3% (после повышения тарифов ЖКХ почти на 10%) и замедлится до 6% к концу этого года.