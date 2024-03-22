Приближается важный момент для рубля: что значит решение ЦБ по ставке для вкладов и кредитов

Инфляция
«Сигнал пресс-релиза, на наш взгляд, остаётся нейтральным, оставляя возможность Банку России действовать в зависимости от поступающих данных», — полагает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.
В декабре-феврале сезонно скорректированная инфляция замедлилась по сравнению с осенними месяцами, но всё ещё находится на уровнях, которые значимо превышают целевые 4%. Поэтому ЦБ, вероятно, продолжит удерживать текущую высокую ставку 16%, пока не будет уверен в устойчивом снижении инфляции и инфляционных ожиданий.
Михаил Васильев считает важным помнить о том, инфляция может оставаться повышенной в течение длительного времени. Среди них он называет:
— дефицит кадров на рынке труда,
— неопределенность с геополитикой и курсом рубля,
— повышенные инфляционные ожидания,
— отклонение экономики вверх от траектории сбалансированного роста,
— риски расширения дефицита бюджета.
«Банк России подтвердил намерение вернуть инфляцию к целевым 4% к концу года. Поэтому Центробанку необходимо продолжать действовать жёстко, поскольку решения по ставке действуют на инфляцию с лагом в 3−6 кварталов», — добавил он.
Мы считаем маловероятным, что инфляция вернётся к целевым 4% ранее 2025 года. Мы ожидаем, что годовая инфляция достигнет своего пика в этом июле на уровне 8,3% (после повышения тарифов ЖКХ почти на 10%) и замедлится до 6% к концу этого года.
Рубль
Михаил Васильев полагает, что сегодняшнее решение ЦБ совпало с ожиданиями рынка и поэтому в моменте оно не окажет значимого влияния на курс рубля.
В целом сохранение ключевой ставки на высоком уровне 16% в ближайшие месяцы продолжит оказывать поддержку рублю, наряду с обязательной продажей валютной выручки.
«Диапазон колебаний доллара вот уже пять месяцев сжат до 6%, а пара USD/RUB курсирует в границах 93,5−87,5 с постоянными заходами на круглые 90. Такая траектория может сохраниться и в ближайшие месяцы. Девальвации не ожидается», — добавляет Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».
Вклады
Согласно индексу ставок Финуслуг, средняя доходность депозитов на 3 месяца в топ-50 банках составляет 14,69%, на 6 месяцев — 14,31%, на год — 12,81%. После сохранения ключевой ставки в феврале, индекс ставок на 3 месяца вырос на 0,3%, отметил Игорь Алутин, старший управляющий директор по розничному бизнесу и проекта Финуслуги. При этом ставки по вкладам на 6 и 12 месяцев практически оставались на месте.
Он добавил, что максимальные ставки по краткосрочным вкладам все еще находятся выше уровня ключевой ставки: это могут быть 17−18% годовых.
«Банки готовы привлекать средства населения на короткий срок под высокие ставки и не ожидают быстрого смягчения денежно-кредитной политики», — добавил Игорь Алутин.
Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» считает, что без каких-либо форс-мажоров пик по ставкам в банках можно считать пройденым.
Кредиты
Средние ставки по кредитам выросли на 1,24 процентных пункта после того, как в феврале ЦБ оставил ставку на уровне 16%.
Сейчас средняя ставка по кредиту в России составляет 28,43%. Разница между значениями ключевой ставки и индекса кредитов приблизилась к 12,5 процентных пункта. «Смягчения условий по кредитам пока не ожидается», — считает представитель Финуслуг.
«В целом сберегателям и заёмщикам стоит быть готовым к тому, что этот период жёсткой монетарной политики может оказаться длительным, а ключевая ставка может остаться двузначной весь 2024 год, а возможно и часть 2025 года», — прогнозирует в свою очередь Михаил Васильев.
В целом он ожидает, что ставки по вкладам, потребительским кредитам и ипотеке останутся в ближайшие месяцы вблизи текущих высоких уровней. «Текущие предложения по депозитам мы считаем выгодными для вкладчиков, т.к. ключевая ставка, по нашим оценкам, сейчас находится на пиковом уровне в этом цикле» — разъяснил он.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».