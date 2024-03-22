Обзор ситуации на рынках акций, нефти и валюты

Российский рынок
(котировки актуальны на 13:30 по МСК)
Российские ключевые индексы завершили вторую неделю подряд в минусе.
Рост в индексах сдерживался заседанием ЦБ, который придерживается жесткой монетарной политики. Регулятор, как и ожидалось, сохранил процентную ставку на прежнем уроне 16% и дал относительно жесткий комментарий.
Однако мы ожидаем, что снижение ставки может произойти во втором полугодии, а на конец года ставка может составить 12−13%.
При этом индекс Мосбирижи продолжает торговаться в рамках среднесрочного восходящего тренда.
Индекс гособлигаций RGBI за неделю потерял более 0,5%, снижаясь тринадцать торговых сессий подряд. Однако после решения по ставке начал отыгрывать часть снижения. Доходности росли в среднесрочных и долгосрочных бондах. Не исключено, что банки избавлялись от этих бумаг на фоне ожиданий более продолжительного сохранения процентной ставки на повышенном уровне.
Долговой рынок остается под давлением жесткой монетарной политики Банком России и первичных размещений Минфина.
Динамику лучше рынка за неделю показали потребительский и ИТ-сектор. В то же время результаты хуже других показали нефтегазовый и электроэнергетический сектора.
На неделе начали торговаться акции Тинькофф после редомициляции. После значительных распродаж на открытии акция начала расти и по итогу недели показала плюс.
Среди важных новостей также стоит отметить рекомендацию совета директоров компании Лукойл выплатить дивиденды за 2023 год в размере 498 рублей на акцию. Однако ожидания инвесторов были более позитивными.
На следующей неделе будут опубликованы данные по ВВП России.
Глобальные рынки
Американские рынки на неделе показали рост. В частности, индекс S&P500 завершил неделю выше 5200 пунктов.
S&P остается в рамках долгосрочного восходящего тренда и на текущий момент торгуется в районе исторического максимума.
На неделе завершилось очередное двухдневное заседание ФРС США. Регулятор ожидаемо сохранил базовую процентную ставку в диапазоне 5,25−5,5%. В свою очередь, глава ФРС Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции подчеркнул, что ставка «вероятно, находится на своем пике» и отметил, что приступить к ее снижению будет целесообразно в текущем году. Также он отметил, что инфляция снизилась, но остается на повышенном уровне, а также отметил негативное влияние высокой ставки на инвестиции в бизнес.
В целом, ожидания инвесторов после заседания подтвердились — регулятор может в текущем году начать цикл снижения ставки.
На этом фоне рынки акций продолжили рост, а на долговом начались покупки облигаций. В частности, доходность десятилетней эталонной облигации опустилась ниже 4,3%.
На следующей неделе в центре внимания будут данные по ВВП США. В пятницу рынки США торговаться не будут из-за Страстной пятницы.
Нефть
Нефть Brent за неделю показала рост, поднявшись выше уровня $85 за баррель.
Цены на нефть остаются в восходящем тренде. Котировки поддерживает формирующийся дефицит на рынке, вызванный действиями ОПЕК+, который придерживается плана ограничения добычи.
Также ценам не дают снизиться геополитические факторы, в частности, конфликт на Ближнем Востоке и в Красном море.
Некоторый оптимизм также добавили итоги заседания ФРС, на котором регулятор подтвердил желание начать цикл снижения базовой ставки уже в текущем году, что благоприятно может отразиться на спросе на нефть.
Все это позволяет надеяться, что в ближайшей перспективе мы можем увидеть цены ближе к верхней границе ожидаемого нами диапазона на текущий год в $80−90/бар.
На следующей неделе ожидается статистика по запасам нефти и нефтепродуктов от Американского института нефти и Минэнерго США.
Рубль
Российская валюта чуть укрепилась, торгуется вблизи отметки 92,5 по отношению к доллару США.
Рост национальной валюты связан с налоговым периодом, относительно дорогими ценами на нефть и жесткой монетарной политикой, которую ЦБ подтвердил, оставив процентную ставку на прежнем уровне 16%.
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