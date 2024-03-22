Обзор ситуации на рынках акций, нефти и валюты

На неделе завершилось очередное двухдневное заседание ФРС США. Регулятор ожидаемо сохранил базовую процентную ставку в диапазоне 5,25−5,5%. В свою очередь, глава ФРС Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции подчеркнул, что ставка «вероятно, находится на своем пике» и отметил, что приступить к ее снижению будет целесообразно в текущем году. Также он отметил, что инфляция снизилась, но остается на повышенном уровне, а также отметил негативное влияние высокой ставки на инвестиции в бизнес.