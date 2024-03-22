Доллар вверх — нефть вниз

Нефть
∙ Нефть марки Brent перешла к падению на фоне укрепления доллара.
∙ Индекс доллара DXY вырос после того, как Национальный банк Швейцарии снизил ключевую ставку на 0,25%, до 1,5%. Это решение привело к резкому падению курса швейцарского франка по отношению к доллару и евро. Далее игра на понижение захватила и британский фунт. Рынок стал продавать его в ожидании того, что Банк Англии тоже пойдет по пути смягчения политики. Но этого не произошло — ставку сохранили на уровне 5,25%.
∙ Факторы, оказывающие поддержку ценам на нефть: сокращение добычи со стороны ОПЕК+, сокращение запасов в США и напряженность на Ближнем Востоке.
∙ Израиль заявляет, что вторгнется в Рафах на юге Газы. Однако сегодня США представят на голосование в Совбезе ООН свою резолюцию по ситуации в секторе Газа. Она направлена на обеспечение немедленного прекращения огня в Газе в рамках сделки по освобождению заложников.
∙ Китайская PetroChina намерена закупить венесуэльскую нефть после смягчения санкций США. Китай впервые с 2019 г. возобновил официальный импорт нефти из Венесуэлы. По информации Bloomberg, венесуэльский сорт сейчас торгуется со скидкой почти в $10 к ICE Brent.
Природный газ
∙ Фьючерсы на природный газ продолжают движение в узком диапазоне $1,67−1,75 за MMBtu. Локальное дно пролегает в районе $1,4 за MMBtu.
∙ На котировки давит снижение потребления газа в США из-за окончания отопительного сезона. Поддержку ценам может оказать сокращение добычи, заявленное многими производителями.
∙ Управление энергетической информации США вчера выпустило очередной еженедельный отчет. За неделю, которая закончилась 20 марта 2024 г., спотовая цена Генри Хаб выросла на 33 цента, до $1,57 за MMBtu. При этом динамика цен в разных регионах страны была неоднозначной. На восточном побережье цены росли из-за ожидания более холодной погоды. Так, в районе Бостона цена подскочила аж на $1,46, до $2,66/MMBtu. На западном побережье цена природного газа продолжила снижение. Международные цены на него росли — как в Европе, так и в Восточной Азии.
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