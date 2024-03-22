Доллар вверх — нефть вниз

∙ Управление энергетической информации США вчера выпустило очередной еженедельный отчет. За неделю, которая закончилась 20 марта 2024 г., спотовая цена Генри Хаб выросла на 33 цента, до $1,57 за MMBtu. При этом динамика цен в разных регионах страны была неоднозначной. На восточном побережье цены росли из-за ожидания более холодной погоды. Так, в районе Бостона цена подскочила аж на $1,46, до $2,66/MMBtu. На западном побережье цена природного газа продолжила снижение. Международные цены на него росли — как в Европе, так и в Восточной Азии.