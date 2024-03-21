Стоимость золота обновила исторический рекорд после заседания ФРС США

Прошлый рекорд биржевая стоимость золота побила 6 марта. Тогда цена апрельского фьючерса на Comex впервые превысила $2153 за тройскую унцию. Агентство Bloomberg отмечает, что интерес к золоту у трейдеров возник из-за спекуляций о том, что Федеральная резервная система (ФРС) США может перейти к снижению базовой ставки.
ФРС США опубликовала итоги заседания по базовой ставке вчера, 20 марта. В итоге регулятор решил сохранить ее в диапазоне 5,25−5,5% пятый раз подряд. Около половины членов комитета ФРС по открытым рынкам отметили, что ждут учетную ставку 4,5−4,75% к концу года.
Кроме того, регулятор пересмотрел оценку состояния экономики, указав на значительный рост числа рабочих мест в США, что препятствует охлаждению рынка труда: спрос на работников все еще превышает предложение, отметил глава ФРС Джером Пауэлл. Оценка роста ВВП США на текущий год также была повышена наполовину — с 1,4% до 2,1%.
Эрдни Кагалтынов