Стоимость золота обновила исторический рекорд после заседания ФРС США

Кроме того, регулятор пересмотрел оценку состояния экономики, указав на значительный рост числа рабочих мест в США, что препятствует охлаждению рынка труда: спрос на работников все еще превышает предложение, отметил глава ФРС Джером Пауэлл. Оценка роста ВВП США на текущий год также была повышена наполовину — с 1,4% до 2,1%.