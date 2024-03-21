Нарисует ли нефть золотой крест?

Нефть
∙ Нефть марки Brent подошла к уровню сопротивления в районе $87 за баррель и не смогла пройти выше. Здесь пролегает зона продавцов. Однако 50-дневная и 200-дневная скользящие средние близки к пересечению. В техническом анализе это называется «золотым крестом» и служит предвестником бычьего тренда. Срабатывает сигнал, правда, не всегда.
∙ Поддержку ценам на черное золото и другим commodities вчера оказала риторика ФРС. Ставку оставили на прежнем уровне, но подтвердили прогноз о трех снижениях в этом году. На этом произошел обвал индекса доллара DXY. Ослабление резервных валют обычно приводит к росту цен на сырье.
∙ Управление энергетической информации США (EIA) опубликовало еженедельный отчет по запасам нефти и нефтепродуктов в стране. За неделю, закончившуюся 15 марта, запасы сырой нефти в США упали на 2 млн баррелей. Они составляют 445 млн баррелей, что примерно на 3% ниже среднего уровня последних 5 лет для данного времени года.
Общие запасы бензина снизились на 3,3 млн баррелей по сравнению с прошлой неделей, что на 2% ниже среднего уровня последних 5 лет. С другой стороны, запасы дистиллятов, включая дизель, выросли на 624 тыс. баррелей, что оказалось выше прогнозов рынка.
∙ Китайская Sinochem заключила контракт с канадской Suncor Energy на первую партию нефти, которую планируется доставить по трубопроводу Trans Mountain в мае — июне. Сделка проведена со скидкой в $5 за баррель к ICE Brent.
Канада уже много лет ведет работы по расширению данного трубопровода. Суть проекта в том, чтобы повысить транспортировку нефти из Альберты, не имеющей выхода к морю, на Тихоокеанское побережье — до 890 тыс. баррелей в сутки. Ввод в эксплуатацию запланирован на II квартал этого года. Канада не входит в ОПЕК+ и в последнее время активно наращивает экспорт нефти.
Природный газ
∙ Фьючерсы на природный газ продолжают движение в узком диапазоне $1,67−1,75 за MMBtu. Локальное «дно» пролегает в районе $1,4 за MMBTU.
∙ На котировки давит снижение потребления газа в США из-за окончания отопительного сезона. Поддержку ценам может оказать сокращение добычи, заявленного многими производителями.
∙ Сегодня Управление энергетической информации США опубликует очередной еженедельный отчет по рынку природного газа.
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