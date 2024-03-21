Нарисует ли нефть золотой крест?

Канада уже много лет ведет работы по расширению данного трубопровода. Суть проекта в том, чтобы повысить транспортировку нефти из Альберты, не имеющей выхода к морю, на Тихоокеанское побережье — до 890 тыс. баррелей в сутки. Ввод в эксплуатацию запланирован на II квартал этого года. Канада не входит в ОПЕК+ и в последнее время активно наращивает экспорт нефти.