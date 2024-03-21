Долги по кредиткам легли бременем на американцев и Джо Байдена

Как отмечает газета Financial Times, в течение последних трех лет американцы взяли миллиарды долларов долгов по кредитным картам. Согласно отчету ФРБ Нью-Йорка за четвертый квартал 2023 года, задолженность по кредиткам достигла рекордной отметки в 1,13 триллиона долларов и продолжает расти одними из самых высоких темпов более чем за последние 20 лет.
При этом в реальном выражении задолженность держится ниже уровня периода финансового кризиса. Кроме того, доходы американцев за три года выросли и большие остатки по кредитным картам стали им более доступны.
По мнению авторов материала, рост этой задолженности показывает, что все большему числу жителей США трудно справляться с расходами, учитывая рост цен в течение последних двух лет.
Financial Times приводит данные Федеральной корпорации страхования депозитов, согласно которым проценты и комиссии по кредитным картам выросли за три года на 51 миллиард долларов и составили 157 миллиардов долларов.
При этом просрочки по кредиткам, по данным Moody’s Analytics, достигли самого высокого уровня за последние 13 лет, несмотря на сообщения банков о рекордных прибылях от данного вида кредитования.
Ссылаясь на данные Bloomberg, издание отмечает, что годовые процентные ставки по кредитным картам в конце прошлого года достигли рекордных 22,8% и побили установленные в 1980-х годах рекорды.
Причиной для этого стал не только рост базовых ставок. Бюро финансовой защиты потребителей выяснило в феврале, что выпускающие кредитные карты банки увеличили добавляемую маржу до рекордно высокого уровня. Отмечается, что банки еще не столкнулись с более высокими потерями, но рост уровня просрочек может указывать на увеличение числа дефолтов в будущем.
Партия республиканцев использует описанную выше ситуацию в качестве примера того, как экономическая политика нынешнего президента США привела к кризису стоимости жизни у американцев с низкими доходами, пока его администрация пытается показать, что она пресекает деятельность банков, выпускающих кредитки с чрезмерными комиссиями.
Издание отмечает, что жители США мрачно относятся к экономической политике Байдена, несмотря на рост фондового рынка, валового внутреннего продукта и низкий уровень безработицы.
Так, согласно данным проведенного для Financial Times и Michigan Ross в начале марта опроса, американцы испытывают стресс из-за долгов по кредитным картам. Причем 28% респондентов считают их одним из самых серьезных источников финансового стресса.
Отмечается, что количество людей, обеспокоенных долгами по кредиткам, растет, даже после введения Белым домом мер по снижению примерно на три четверти предельных штрафов за просрочку.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».