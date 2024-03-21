Долги по кредиткам легли бременем на американцев и Джо Байдена

Причиной для этого стал не только рост базовых ставок. Бюро финансовой защиты потребителей выяснило в феврале, что выпускающие кредитные карты банки увеличили добавляемую маржу до рекордно высокого уровня. Отмечается, что банки еще не столкнулись с более высокими потерями, но рост уровня просрочек может указывать на увеличение числа дефолтов в будущем.