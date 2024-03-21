Бесхозная метла. Отечественному ЖКХ не хватает дворников и сантехников

Одна из причин проблемы — трудовые мигранты, приехавшие на заработки, уходят из жилищно-коммунального хозяйства туда, где оплата труда выше. В первую очередь это доставка, логистика. Быть что курьером, что дворником — особых навыков не надо. Но если первый может подучить в месяц 100 тыс. рублей (а то и больше), то второму такие доходы и не снились. Более того, в среднем по стране у дворников и сантехников самые низкие зарплаты в и без того небогатой на оклады коммунальной сфере — 20 тыс. и 40 тыс. рублей соответственно.