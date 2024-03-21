Бесхозная метла. Отечественному ЖКХ не хватает дворников и сантехников

Почему метла и гаечный ключ оказались бесхозными? И что с этим делать?
Курьеры вместо дворников.
Одна из причин проблемы — трудовые мигранты, приехавшие на заработки, уходят из жилищно-коммунального хозяйства туда, где оплата труда выше. В первую очередь это доставка, логистика. Быть что курьером, что дворником — особых навыков не надо. Но если первый может подучить в месяц 100 тыс. рублей (а то и больше), то второму такие доходы и не снились. Более того, в среднем по стране у дворников и сантехников самые низкие зарплаты в и без того небогатой на оклады коммунальной сфере — 20 тыс. и 40 тыс. рублей соответственно.
«Острый кадровый голод в ЖКХ — это история далеко не только про дворников, — говорит эксперт сервиса “Мой дом онлайн” Алексей Шильников. — Управляющие компании и ТСЖ по всей России сегодня готовы буквально драться за толковых электриков, слесарей-сантехников, консьержей, уборщиков… перечислять можно до бесконечности».
Простой пример: из-за нехватки водителей мусоровозов и грузчиков срывается вывоз твёрдых коммунальных отходов (ТКО). «Каждый работник, умеющий управлять спецтехникой, да ещё и дисциплинированный — на вес золота, — подтверждает директор компании “ЭкоСтройРесурс” из Самарской области Михаил Захаров. — Дошло до того, что в поисках водителей, умеющих аккуратно маневрировать в плотной городской застройке, мы ежедневно размещаем объявления о найме, делаем выезды в удалённые районы и обходим общежития».
Правда, похвастать результатом сложно: работа на мусоровозе — бизнес скорее социальный, чем коммерческий. Здесь всё зависит от тарифов и властей, так что сверхприбылей ждать не стоит. И если зарплаты курьеров растут как на дрожжах, то тариф на обращение с ТКО в той же Самарской области сдерживается уже шестой год подряд.
Деньгами или роботами.
Что делать? Повышать престиж отрасли — чуть не хором говорят эксперты. Понятно, в первую очередь с помощью материальных стимулов.
Например, эффективный способ — предоставление жилья тем, кто всерьёз и надолго готов взяться за работу, и другие весомые бонусы. «Необходимо выстроить работу с сотрудниками в ЖКХ на следующих принципах: понятная система мотивации и контроля, своевременная зарплата, долгосрочный трудовой договор (более 2−3 лет), — считает доцент Финансового университета при правительстве РФ Пётр Щербаченко. — Ну и сама зарплата должна быть конкурентной».
Да, наверное, для повышения зарплат можно поискать какие-то ресурсы. Но их не так уж и много, учитывая, что отрасль ЖКХ и так в долгах.
Ещё вариант — увеличить объём работ и закрепить за одним дворником не пару дворов, а в 2−3 раза больше, повысив оклад. «И максимально автоматизировать такой труд, — предлагает Алексей Шильников. — Мини-тракторы с щётками и отвалами, уличные пылесосы, измельчители веток и порубочных остатков закроют больший фронт работ меньшими силами и помогут преодолеть дефицит кадров».
Но и здесь не всё гладко. «Если вести речь об уборке механизированным способом, то предполагаемая автоматизация процессов в крупных городах не даёт нужных результатов, поскольку нужны кадры с квалификацией, — предупреждает доцент кафедры государственного и муниципального управления Президентской академии в Петербурге Екатерина Кузнецова. — При этом уровень оплаты труда не соответствует ожиданиям: в Петербурге таким работникам районные жилагентства предлагают 50 тыс., а механизаторам — 80 тыс. рублей».
Вариант с подработкой.
Управляющий партнёр УК Horwitz (Москва) Наталья Касаткина обращает внимание, что помимо финансовых инструментов необходимо задействовать и другие механизмы: «Отрасли нужна популяризация с помощью СМИ, открытие дополнительных образовательных учреждений по примеру профтехучилищ. А то ведь дошло до того, что молодёжь отказывается даже смотреть в эту сторону!».
«Необходимо формировать диалог между имеющимися образовательными учреждениями и бизнесом, — считает исполнительный директор “Первой лифтовой ассоциации” Юрий Клюшнев. — Ребята, которые идут учиться на рабочие специальности, должны понимать: они идут получать котирующуюся профессию. И будут обязательно трудоустроены».
А пока до реализации планов далеко, Шильников предлагает закрывать дефицит рабочих рук за счёт студентов или пенсионеров, которым нужна подработка на 3−4 часа в день: «Два-три таких совместителя заменят одного штатного дворника».
Кстати, в некоторых крупных городах сейчас именно так и поступают, предлагая работу дворника у торгового центра или на парковке на полставки (10−15 тыс. рублей в месяц). Но много ли желающих на такую зарплату — вопрос скорее риторический.
А как у них.
Не быть «синим воротничком».
Средняя зарплата высококвалифицированных работников в Германии — 3550 евро в месяц. Сантехник получает ненамного меньше — от 2700 евро. «Однако и там острый дефицит кадров, притом что стоимость услуг растёт, — говорит Екатерина Кузнецова. — Зарубежный опыт демонстрирует те же тенденции, что и у нас: престиж рабочих профессий падает вместе с желанием людей работать “синим воротничком”.