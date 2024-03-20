Запасы нефти в США за неделю уменьшились на 2 млн баррелей

На 17:35 мск майский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE снижался на 1,47%, до $85,95 за баррель, а стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в мае уменьшалась на 1,56%, до $81,33 за баррель.