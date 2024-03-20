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Запасы нефти в США за неделю уменьшились на 2 млн баррелей

Они составили 445 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны.

Источник: Reuters

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Коммерческие запасы нефти в США за неделю снизились на 2 млн баррелей и на 15 марта составили 445 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны.

В министерстве уточнили, что текущий объем запасов примерно на 3% ниже среднего показателя за последние пять лет, характерного для этого времени года.

На 17:35 мск майский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE снижался на 1,47%, до $85,95 за баррель, а стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в мае уменьшалась на 1,56%, до $81,33 за баррель.