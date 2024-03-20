США на краю пропасти: кто надувает пузырь ВВП

По его оценке, ФРС нацелена на снижение ставки и скорее всего будет делать это плавно с июня месяца. «В США ситуация схожа с российской. Тренд на снижение инфляционных ожиданий пока не утвердился. Когда будет устойчивый тренд на снижение инфляции, скорее всего это произойдет в конце весны, начале лета, тогда с какой-то долей вероятности можно говорить о начале снижения ставки», — прогнозирует Олег Абелев.