США на краю пропасти: кто надувает пузырь ВВП

Безудержный госдолг США стремительно приближает страну к краю пропасти, заявил глава JPMorgan Chase Джейми Даймон во время панельной дискуссии в Центре двухпартийной политики.
Так глава крупнейшего банка страны ответил на вопрос о перспективах экономики США, если федеральное правительство не сможет решить проблему постоянно растущего госдолга.
В 1982 году госдолг страны составлял 35% валового внутреннего продукта, а во время пандемии США включили печатный станок, увеличили выпуск гособлигаций, и госдолг быстро превысил размер национальной экономики. С 2020 года долговое бремя США удвоилось и впервые в мировой истории превышает 34 трлн долларов, согласно данным Казначейства. По прогнозу Бюджетного управления Конгресса, к 2035 году госдолг достигнет 130% ВВП и в долларах еще удвоится в следующие 30 лет.
Концу 2053 года долговое бремя достигнет 181% ВВП. В это же время дефицит госбюджета США растет — в феврале текущего года на 12,9% в годовом сравнении и составил 296,275 млрд долларов, сообщило министерство финансов страны.
Из-за высоких ставок Белый дом занимает на рынке под высокие проценты, выпуская казначейские облигации. Средневзвешенная ставка по непогашенному процентному госдолгу США выросла в 2 раза. Процентные расходы страны в этом финансовом году выросли на 41% до 433 млрд долларов — до одной шестой от общих бюджетных расходов правительства, подсчитал Bloomberg.
Вас предупреждали
Джейми Даймон не раз предупреждал инвесторов о рецессии в США и возможном кризисе из-за высоких ставок. После пандемии Федрезерв начал резкое повышение ставок с 0,25% до 5,5%, чтобы снизить инфляцию с пикового значения 9,1% до целевого показателя 2%.
Предупреждение инвестбанкира сработало в 2022 году, когда первые два квартала ВВП США снижался. А теперь другая проблема — нельзя быстро снижать ставку. Резкое снижение приведет к притоку дешевых кредитов на финансовые рынки, росту инфляции и финансового пузыря, когда высокие цены биржевых активов не связаны с реальным экономическим ростом.
Джейми Даймон предостерег ФРС от снижения процентных ставок раньше июня-2024.
«Вы всегда можете сократить это быстро и резко. Авторитет ФРС здесь немного поставлен на карту. Я бы даже подождал до июня», — сказал финансист на австралийском бизнес-саммите Financial Review несколькими днями ранее выступления в Центре двухпартийной политики.
Опросы аналитиков, которые проводит Bloomberg, говорят о первом снижении ставки ФРС в июне. Фьючерсы на ключевую процентную ставку Федрезерва также указывают с вероятностью около 70% на снижение ставки в июне. По данным Чикагской биржи, фьючерсные контракты указывают на одно снижение ставок — на 25 базисных пунктов — в июне и в общей сложности на 75 базисных пунктов за весь 2024 год.
Криптопузырь перед бурей
Глава JPMorgan Chase по-прежнему не исключает рецессию и указал на последние мартовские исторические рекорды стоимости биткойна (73,79 тыс. долларов) и золота (2,183 тыс. долларов). Это первые признаки формирования пузырей на финансовых рынках — инвесторы скупают защитные активы. Джейми Даймон продолжает называть опасными вложения в криптовалюту.
«Лично я никогда не куплю биткоин, и вы действительно рискуете, если его покупаете», — сказал он.
«Формально рецессия — это подряд два квартала снижения ВВП. Но фактически рецессия проявляется не только в снижении ВВП, но и в росте цен в виде инфляционных витков спирали, снижения объема производства», — пояснил начальник аналитического отдела ИК «РИКОМ-Траст», к.э.н. Олег Абелев.
Сейчас стоит говорить не о рецессии, отметил экономист. «Перед США стоит на первом плане задача снижения цен. У ФРС нет задачи экономического роста, скорее цель — сдерживать уровень безработицы на определенном уровне и инфляции. За экономический рост ФРС не отвечает», — подчеркнул он.
По его оценке, ФРС нацелена на снижение ставки и скорее всего будет делать это плавно с июня месяца. «В США ситуация схожа с российской. Тренд на снижение инфляционных ожиданий пока не утвердился. Когда будет устойчивый тренд на снижение инфляции, скорее всего это произойдет в конце весны, начале лета, тогда с какой-то долей вероятности можно говорить о начале снижения ставки», — прогнозирует Олег Абелев.
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