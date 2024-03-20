Нефть подошла к сопротивлению

∙ Фьючерсы на природный газ после падения прошлой недели нашли поддержку в районе $1,65−1,7 за MMBtu и продолжают консолидироваться на данном уровне. При этом локальный минимум пролегает почти на 15% ниже — в районе $1,4 за MMBTU.