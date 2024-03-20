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Нефть подошла к сопротивлению

Людмила Рокотянская, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»

Людмила Рокотянская
аналитик
Источник: AP 2023

Нефть

∙ Нефть марки Brent продолжает торговаться у сопротивления в $87 за баррель. Здесь уже могут активизироваться продажи.

∙ Поддержку черному золоту по-прежнему оказывают конфликт на Ближнем Востоке и сокращение добычи со стороны ОПЕК+. Влияют на ценообразование и большие объемы нефти, зависшие на воде.

∙ При этом продолжает восстанавливаться индекс доллара DXY, что может охладить цены всех сырьевых товаров, включая нефть.

∙ Сегодня ФРС примет решение по ключевой ставке — рынок не ожидает снижения, но будет внимательно вслушиваться в речь Джерома Пауэлла. Решения Федрезерва влияют на динамику DXY и, как следствие, на стоимость сырья.

∙ Американский институт нефти (API) опубликовал очередной еженедельный отчет. Запасы сырой нефти в США сократились на 1,519 млн баррелей за неделю, закончившуюся 15 марта. Рынок ожидал роста на 0,7 млн баррелей. Падение запасов происходит вторую неделю подряд.

∙ Bloomberg сообщает, что Индия стала покупать больше американской нефти на фоне сокращения импорта премиальных сортов российской нефти. По данным агентства, государственные компании Bharat Petroleum Corp. и Indian Oil Corp. вместе с ведущим частным нефтеперерабатывающим заводом Reliance Industries Ltd. в марте приобрели около 7 млн баррелей американской нефти с поставкой в апреле.

Природный газ

∙ Фьючерсы на природный газ после падения прошлой недели нашли поддержку в районе $1,65−1,7 за MMBtu и продолжают консолидироваться на данном уровне. При этом локальный минимум пролегает почти на 15% ниже — в районе $1,4 за MMBTU.

∙ На котировки давят фундаментальные факторы — сокращение потребления газа в США вследствие окончания отопительного сезона, а также сравнительно высокие объемы запасов.

∙ В среднесрочной перспективе поддержку котировкам, вероятно, окажет сокращение добычи со стороны производителей природного газа.

∙ Завтра Управление энергетической информации США опубликует очередной еженедельный отчет по рынку природного газа.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».