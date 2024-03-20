Более 40% выданных РНКБ в феврале ипотечных кредитов пришлось на семейную ипотеку

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Крымский банк РНКБ в феврале выдал 653 ипотечных кредитов на общую сумму 2,86 млрд рублей, более 40% из новых кредитов прошли по программе семейной ипотеки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кредитной организации.
«В феврале 2024 года банк РНКБ (входит в группу ВТБ) выдал 278 кредитов на сумму более 1,28 млрд рублей в рамках государственной программы “Семейная ипотека”. Это более 40% от общего количества оформленных в РНКБ ипотечных кредитов за февраль — 653 ипотечных кредита на общую сумму более 2,86 млрд рублей», — указали в пресс-службе.
Кроме того, кредиты в рамках семейной ипотеки составили более 60% от общего объема оформленных в феврале ипотечных кредитов с господдержкой — всего около 460 льготных кредитов на сумму 2,1 млрд рублей. При этом в целом объем льготного ипотечного кредитования в РНКБ за февраль увеличился в сравнении с февралем 2023 года практически в семь раз, подчеркнули в банке.
«В этом году около 60% наших заемщиков приобретают жилье на первичном рынке, и в 70% случаев — при помощи льготных госпрограмм. Семейная ипотека уже зарекомендовала себя как удобный и выгодный инструмент для улучшения жилищных условий, при этом условия программы позволяют успешно использовать материнский капитал для приобретения жилья. Именно поэтому ее популярность на сегодняшний день находится на пике», — прокомментировал ТАСС через пресс-службу банка вице-президент — директор департамента розничного бизнеса РНКБ Александр Козинкин.
О программе
Семейная ипотека позволяет взять кредит на первичное и вторичное жилье или строительство частного дома под 6% семьям, в которых два и более несовершеннолетних детей или один из детей родился после 2018 года. Это программа стала самой крупной в России по объемам выдачи среди льготных жилищных кредитов по итогам 2023 года.
Семейная ипотека должна была завершиться 1 июля 2024 года одновременно со льготной ипотекой, однако 29 февраля президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил продлить ее до 2030 года с сохранением основных параметров. Предварительные расходы федерального бюджета на продление программы составят 260 млрд рублей в 2024 году и 1,5 трлн рублей — до 2030 года, сообщил позже Минфин РФ.