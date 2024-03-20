Более 40% выданных РНКБ в феврале ипотечных кредитов пришлось на семейную ипотеку

Кроме того, кредиты в рамках семейной ипотеки составили более 60% от общего объема оформленных в феврале ипотечных кредитов с господдержкой — всего около 460 льготных кредитов на сумму 2,1 млрд рублей. При этом в целом объем льготного ипотечного кредитования в РНКБ за февраль увеличился в сравнении с февралем 2023 года практически в семь раз, подчеркнули в банке.