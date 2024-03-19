Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуму внесен законопроект об отмене транспортного налога

Со следующего года предлагается отменить транспортный налог. Законопроект об этом внесли в Госдуму депутаты от «Справедливой России — За правду» во главе с Сергеем Мироновым.
Источник: РИА "Новости"

Лидер фракции объяснил журналистам, что есть автовладельцы, которые редко пользуются автомобилем, но все равно обязаны платить полную стоимость. Он напомнил, что налог исчисляется в зависимости от мощности двигателя авто. Так что получается неравноправие активных и мало ездящих граждан, отметил депутат.

Согласно проекту, граждане будут платить не за факт владения имуществом, а за интенсивность его использования посредством уплаты только акцизов (их граждане уже платят). Миронов добавил, что в литре бензина 20 процентов — акциз.

С этой уплатой связан второй законопроект, который внесла фракция. По словам Миронова, 25,1 процента акцизов идет в федеральный бюджет, а 74,9 — идет в региональный бюджет. «Мы вторым законом о внесении изменения в Бюджетный кодекс предлагаем, чтобы полностью акциз шел в регионы, — сказал лидер СРЗП. — Потому что, если мы отменим транспортный налог, конечно, будут выпадающие доходы, прежде всего, наших регионов».

Авторы предлагают такую компенсацию, так как принятие такого закона приведет к появлению выпадающих доходов бюджетов регионов в размере около 200 миллиардов рублей ежегодно.