В Госдуму внесен законопроект об отмене транспортного налога

С этой уплатой связан второй законопроект, который внесла фракция. По словам Миронова, 25,1 процента акцизов идет в федеральный бюджет, а 74,9 — идет в региональный бюджет. «Мы вторым законом о внесении изменения в Бюджетный кодекс предлагаем, чтобы полностью акциз шел в регионы, — сказал лидер СРЗП. — Потому что, если мы отменим транспортный налог, конечно, будут выпадающие доходы, прежде всего, наших регионов».