Основателю Evergrande хотят навсегда запретить работу с ценными бумагами

«Госкомитет КНР по регулированию рынка ценных бумаг, главный надзорный орган Китая в сфере ценных бумаг, планирует наложить пожизненный запрет на работу на рынке ценных бумаг для Сюй Цзяиня, основателя и бывшего председателя застройщика China Evergrande Group», — пишет газета со ссылкой на документы компании Evergrande Real Estate.
В сообщении отмечается, что регулятор оштрафует Сюй Цзяиня на 47 миллионов юаней (около 6,53 миллиона долларов) за «участие в серьезном финансовом мошенничестве».
Регулятор, как пишет издание, также планирует оштрафовать компанию Evergrande Real Estate на 4,18 миллиарда юаней (около 581 миллиона долларов).
В январе газета South China Morning Post (SCMP) сообщила, что высший суд Гонконга удовлетворил ходатайство кредиторов о ликвидации Evergrande — одного из крупнейших китайских девелоперов с рекордной среди мировых застройщиков задолженностью.
В 2021 году Evergrande после нескольких лет бурного роста и активных заимствований оказался на грани дефолта с долговыми обязательствами на сумму более 300 миллиардов долларов. Снижение продаж, высокорисковая бизнес-модель, а также действия властей, направленные на сдерживание подъема китайского рынка жилья, привели компанию к кризису. СМИ сообщали, что китайские кредиторы за несколько месяцев подали на девелопера сотни исков за невыполнение долговых обязательств и хотели взыскать в общей сложности более 13 миллиардов долларов.
Как следует из обнародованного в марте плана социально-экономического развития Китая на 2024 год, власти КНР в этом году примут меры по устранению причин возникновения рисков в сфере недвижимости. В документе, в частности, подчеркивалась необходимость совершенствования политики в этой области, предоставления равной поддержки девелоперам разных форм собственности, стабильного и здорового развития рынка недвижимости.