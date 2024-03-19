Основателю Evergrande хотят навсегда запретить работу с ценными бумагами

В 2021 году Evergrande после нескольких лет бурного роста и активных заимствований оказался на грани дефолта с долговыми обязательствами на сумму более 300 миллиардов долларов. Снижение продаж, высокорисковая бизнес-модель, а также действия властей, направленные на сдерживание подъема китайского рынка жилья, привели компанию к кризису. СМИ сообщали, что китайские кредиторы за несколько месяцев подали на девелопера сотни исков за невыполнение долговых обязательств и хотели взыскать в общей сложности более 13 миллиардов долларов.