Нефть. Sokol летит в Китай

Нефть
∙ Нефть марки Brent вчера протестировала уровень $87 за баррель, сейчас торгуется чуть ниже. Примерно на этом уровне пролегает зона продавцов. В прошлом году в большинстве случаев нефть, достигая этих значений, откатывалась вниз. Преодолеть барьер удалось в сентябре 2023 г.
∙ Управление энергетической информации США прогнозирует среднюю цену Brent на II квартал в $88 за баррель. Если этот прогноз верен, то нефть вполне может подняться выше уже достигнутого уровня.
∙ Основные причины роста цен на нефть — сокращение добычи и экспорта странами ОПЕК+, а также напряженная ситуация на Ближнем Востоке.
∙ Ирак, замеченный ранее в нарушении дисциплины ОПЕК, заявил о сокращении экспорта нефти в ближайшие месяцы.
∙ Поддержку ценам на нефть может оказывать и тот факт, что большие объемы нефти «зависли» на воде. Об этом в частности сообщает МЭА в своем докладе. Причины — отказ Индии от некоторых партий российской нефти, санкции против Совкомфлота и изменение маршрутов поставки нефти из-за конфликта на Ближнем Востоке. Когда эти зависшие партии начнут доходить до пунктов назначения, цены на нефть могут стабилизироваться.
∙ По данным Kpler, Китай в марте достигнет рекордного импорта российской нефти марки Sokol. Ранее агентство сообщало о существенном падении импорта этого сорта нефти Индией. Напомним, что Индия сократила импорт российской нефти Sokol и ВСТО. Почему? Это премиальные, низкосернистые, сорта, которые торговались выше потолка в $60 за баррель. Тем самым страна негласно присоединилась к объявленному G7 потолку цен на российскую нефть. Данная ситуация привела к тому, что большие партии Sokol «зависли» у берегов Сингапура и Южной Кореи. Данные Kpler свидетельствуют о переориентации поставок в Китай и возможной разгрузке зависших в море партий.
∙ Индия теперь вынуждена договариваться о поставках нефти с другими производителями по более высоким ценам, что также в моменте может оказывать поддержку нефтяным котировкам.
∙ Bloomberg сообщает о том, что два танкера с российской нефтью Urals простаивают несколько недель у побережья Индии.
∙ На этой неделе ожидается заседание ФРС по вопросу процентной ставки. Данное событие может усиливать волатильность многих биржевых активов, включая фьючерсы на нефть.
Природный газ
∙ Фьючерсы на природный газ стабилизировались в районе $1,65−1,7 за MMBtu. Локальный минимум пролегает почти на 15% ниже — в районе $1,4 за MMBTU.
∙ Давление на котировки оказывает сокращение потребления газа в США на фоне улучшения погодных условий и окончания отопительного сезона. Поддержать актив может сокращение добычи природного газа, о котором уже заявили многие производители.
∙ При этом в Европе цены на природный газ растут 4-й день подряд. Одна из причин — сокращение поставок СПГ из Фрипорта США. В понедельник фьючерсы на эталонные марки подскочили на 8,1%, а затем поднялись на 6,7%, что стало самым большим ростом с 3 января. Цены на газ также коррелируют с ценами на нефть, что оказывает им дополнительную поддержку.
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