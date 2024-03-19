Нефть. Sokol летит в Китай

∙ По данным Kpler, Китай в марте достигнет рекордного импорта российской нефти марки Sokol. Ранее агентство сообщало о существенном падении импорта этого сорта нефти Индией. Напомним, что Индия сократила импорт российской нефти Sokol и ВСТО. Почему? Это премиальные, низкосернистые, сорта, которые торговались выше потолка в $60 за баррель. Тем самым страна негласно присоединилась к объявленному G7 потолку цен на российскую нефть. Данная ситуация привела к тому, что большие партии Sokol «зависли» у берегов Сингапура и Южной Кореи. Данные Kpler свидетельствуют о переориентации поставок в Китай и возможной разгрузке зависших в море партий.