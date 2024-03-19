Названо преимущество бумажной трудовой книжки перед электронной

При этом не все сведения из утерянной трудовой могут быть отражены в базе Соцфонда. Например, там нет подтверждения длительного стажа работы, данных о вахтовом или сезонном характере работы, сведений о поощрениях. Перечисленные выше данные могут быть значимы для получения некоторых льгот, в частности, для досрочного выхода на пенсию. В таком случае, придется восстанавливать данные об этих периодах, добавила эксперт.