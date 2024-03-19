Названо преимущество бумажной трудовой книжки перед электронной

По словам эксперта, при утере бумажной трудовой, ее можно восстановить путем оформления дубликата. С этой целью человек обращается по последнему месту работы или к новому работодателю в момент трудоустройства. При этом придется подать заявление об оформлении новой трудовой, а для внесения в нее записей о стаже — собрать подтверждающие документы.
В качестве таких документов используются справки с предыдущих мест работы с информацией о приеме, переводе на другие должности и увольнении. В настоящее время это выписка из электронной трудовой по форме СТД-Р и СТД-СФР. Их можно получить через «Госуслуги», МФЦ, а также путем личного обращения в Соцфонд России.
«Чтобы понять, насколько важно восстанавливать потерянную бумажную трудовую книжку, нужно проанализировать сведения, которые в ней содержались. Если внесенные в нее периоды работы отражены в базе Социального фонда России (в форме СТД-СФР), в электронной трудовой, то паниковать не стоит. Можно оформить дубликат трудовой с отражением имеющихся кратких сведений о стаже и периодах работы на основании данных из Социального фонда», — пояснила Дайнеко.
При этом не все сведения из утерянной трудовой могут быть отражены в базе Соцфонда. Например, там нет подтверждения длительного стажа работы, данных о вахтовом или сезонном характере работы, сведений о поощрениях. Перечисленные выше данные могут быть значимы для получения некоторых льгот, в частности, для досрочного выхода на пенсию. В таком случае, придется восстанавливать данные об этих периодах, добавила эксперт.
Она подчеркнула, что фиксация трудовой деятельности в трудовой книжке напрямую связана с формированием пенсионных прав граждан. В настоящее время основанием для назначения пенсии является наличие требуемого стажа, а также баллов ИПК, формируемых не по факту записи в бумажной трудовой, а по сведениям, передаваемым работодателем в Соцфонд и уплаченным за сотрудника страховым взносам.
Поэтому бумажный формат трудовой постепенно теряет актуальность и при первичном трудоустройстве сейчас его уже не оформляют, пояснила Дайнеко.
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