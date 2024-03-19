Генпрокуратура России потребовала вернуть государству 13 участков в Барвихе

Ранее Генеральная прокуратура России обратилась в суд с требованием вернуть в пользу государства акции Ивановского завода тяжёлого станкостроения (ИЗТС). Суд принял к производству соответствующий иск 8 февраля, его определением наложен арест на всё имущество завода и АО «Станки и инструмент».