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Железная руда подскочила до 100 долларов. Что это значит

Как отмечает агентство Bloomberg, железная руда покатилась по американским горкам. Сначала она «рухнула» ниже 100 долларов за тонну, но позднее на публикации данных по спросу из Китая, вышла выше этой отметки.
Источник: Reuters

В дебатах трейдеров фигурируют опасения вокруг ситуации со спросом в Китае. Экономика страны стабилизируется, но производство стали выросло слабо. При этом портовые запасы увеличились до самого высокого уровня за год (140,9 млн тонн).

Публикация данных не прибавила ясности: картина спроса на сталь в Китае неоднозначная.

Стоимость железной руды по-прежнему снижается более чем на четверть с начала года, что делает ее одним из самых худших товаров среди сырьевых позиций. Спад был вызван в первую очередь опасениями по поводу спроса в Китае: чиновники страны борются с затяжным кризисом в сталелитейном секторе и сфере недвижимости страны.

На этом фоне некоторые заводы сокращают производство.

«Признаки слабости спроса продолжают проявляться: китайские металлургические заводы объявляют о сокращении производства», — пишут аналитики ANZ Group Holdings Ltd., в том числе Дэниела Хайнса.

Железная руда с поставкой в апреле торговалась на 3,9% выше точки старта дня, на отметке $103,80 за тонну в 16:29 в Сингапуре.

Фьючерсы в юанях в Даляне в это же время завершили сессию ростом: контракты на сталь в Шанхае подорожали.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».