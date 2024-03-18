Железная руда подскочила до 100 долларов. Что это значит

Стоимость железной руды по-прежнему снижается более чем на четверть с начала года, что делает ее одним из самых худших товаров среди сырьевых позиций. Спад был вызван в первую очередь опасениями по поводу спроса в Китае: чиновники страны борются с затяжным кризисом в сталелитейном секторе и сфере недвижимости страны.