Железная руда подскочила до 100 долларов. Что это значит

В дебатах трейдеров фигурируют опасения вокруг ситуации со спросом в Китае. Экономика страны стабилизируется, но производство стали выросло слабо. При этом портовые запасы увеличились до самого высокого уровня за год (140,9 млн тонн).
Публикация данных не прибавила ясности: картина спроса на сталь в Китае неоднозначная.
Стоимость железной руды по-прежнему снижается более чем на четверть с начала года, что делает ее одним из самых худших товаров среди сырьевых позиций. Спад был вызван в первую очередь опасениями по поводу спроса в Китае: чиновники страны борются с затяжным кризисом в сталелитейном секторе и сфере недвижимости страны.
На этом фоне некоторые заводы сокращают производство.
«Признаки слабости спроса продолжают проявляться: китайские металлургические заводы объявляют о сокращении производства», — пишут аналитики ANZ Group Holdings Ltd., в том числе Дэниела Хайнса.
Железная руда с поставкой в апреле торговалась на 3,9% выше точки старта дня, на отметке $103,80 за тонну в 16:29 в Сингапуре.
Фьючерсы в юанях в Даляне в это же время завершили сессию ростом: контракты на сталь в Шанхае подорожали.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».