В России стали покупать меньше бананов

Спрос на бананы упал сильнее, чем на фрукты в целом. Так, по данным аналитиков, продажи фруктов в январе—феврале снизились на 10% в натуральном выражении к прошлому году, хотя потратили на них на 19% больше, чем в прошлом году. Яблоки, которые наряду с бананами считаются одними из самых популярных фруктов и входят в перечень социально значимых продуктов, в январе—феврале 2024 года покупали на 9% меньше в натуральном выражении, чем год назад, а траты на них выросли на 13,5%.