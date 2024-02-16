Россия отменила частичный запрет на поставку бананов из Эквадора

«Сегодня мы официально объявляем о том, что в понедельник в 4 часа по московскому времени у нас видеоконференция с контрольной службой Эквадора. Мы уже сегодня говорим, что мы даем право этим пяти эквадорским компаниям поставлять под гарантии службы Эквадора, а всю техническую часть мы будем обсуждать дальше», — сказал глава ведомства Сергей Данкверт в эфире «России 24».