Россия отменила частичный запрет на поставку бананов из Эквадора

«Сегодня мы официально объявляем о том, что в понедельник в 4 часа по московскому времени у нас видеоконференция с контрольной службой Эквадора. Мы уже сегодня говорим, что мы даем право этим пяти эквадорским компаниям поставлять под гарантии службы Эквадора, а всю техническую часть мы будем обсуждать дальше», — сказал глава ведомства Сергей Данкверт в эфире «России 24».
В феврале Россельхознадзор из-за мухи-горбатки (переносчик холеры) в эквадорских бананах попросил министра сельского хозяйства и животноводства Эквадора приостановить сертификацию пяти экспортеров фруктов. Решение России затронуло 25 тыс. рабочих мест и больше 3 тыс. мелких производителей Эквадора.
Впервые Россельхознадзор сообщил о мухе-горбатке в эквадорских бананах в 2018 году. По словам министра внешней торговли Эквадора Сонсолеса Гарсияи, с этих пор Эквадор принял необходимые меры. Она также отметила, что жизненный цикл мухи составляет 24 дня, тогда как бананы находятся в пути 40 дней. По словам министра, холера, которую распространяют мухи, не выявляли в Эквадоре с 2014 года.
Сообщение Россельхознадзора о мухах в эквадорских бананах появилось менее чем через месяц после того, как президент Эквадора Даниэль Нобоа сообщил о планах отдать военную технику российского и украинского производства в обмен на новую от США на $200 млн. Россия предупредила Эквадор о негативных последствиях такого решения.
Анастасия Ларина