В Госдуму внесли проект о снижении налоговой нагрузки

По НДФЛ можно будет уменьшить выплаты налога на проценты по банковским вкладам, открытым более чем на год. Необлагаемый лимит по таким доходам станет учитываться за каждый год, а не только в конце срока, пояснял в минувшую пятницу на заседании кабмина его глава Михаил Мишустин.