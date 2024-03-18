Россияне переходят на отгулы вместо больничных

Около 40% руководителей ожидает, что сотрудник будет на связи даже в период болезни и продолжит выполнять из дома хотя бы часть своих задач, выяснили в группе «Ренессанс страхование». И несмотря на то что больничный является законным правом сотрудников, почти половина из них признались, что получали замечания от начальства за «злоупотребление» больничными. Чаще с этим сталкивались женщины. Такой подход является «дискриминационным», считает Алиса Безлюдова, директор департамента маркетинга «Медицина» «АльфаСтрахование». Но вместо обвинений в адрес не в меру требовательных руководителей предлагает профилактику заболеваний, которая снизит число больничных и конфликтов в коллективе.
В попытках найти баланс между личными и рабочими интересами сотрудники переходят на отгулы. Почти половина россиян брали отгул за последний месяц, стало известно в рамках проекта «HR Lab. — Лаборатория HR Инноваций» и платформы «Академия Здоровья» для аналитического центра «АльфаСтрахование». При этом отгулы работники берут именно из-за ухудшения здоровья, своего или близких, то есть используют их как замену больничным. Треть — из-за головной боли, каждый четвертый по причине давления, а еще 17% -из-за болезней детей. При этом официально открывали больничный лист в 2023 году лишь около 30% сотрудников, свидетельствуют данные Работа.ру и СберЗдоровье. И 60% из них делали это только один раз за год.
Во многих компаниях сформировались стандартные практики предоставления отгулов во время болезни, которые позволяют не оформлять больничный.
Решить вопросы своего отсутствия напрямую с работодателем проще. И многие работодатели уже накопили стандартные практики, которые предлагают в таких случаях. «Сотрудникам предоставляется возможность удаленной работы в случае недомогания в течение двух рабочих дней без оформления больничного листа», — рассказывает Ольга Звагольская, руководитель инсорсинговых направлений ГК ITGLOBAL.COM.
Если недомогание легкое, то два дня дают возможность прийти в себя, побыть в комфортной домашней обстановке, не теряя в зарплате, поясняет она. Кроме того, существует практика, когда сотруднику, находящемуся на больничном, но фактически выполняющему свои обязанности, компенсируются финансовые потери. «У нас действует мера поддержки сотрудников: 14 дней больничного в год мы оплачиваем на уровне среднего заработка», — рассказывает Надежда Нечаева, руководитель отдела персонала МФК «Честное слово».
Это сделано для того, чтобы заболевшие сотрудники не боялись взять больничный и потерять в деньгах за этот период. «Часто при оплате больничного листа человеку компенсируют сумму в несколько раз ниже его заработной платы», — отмечает Надежда Нечаева.
При этом она рассказывает, что удаленные сотрудники действительно часто берут отгулы вместо больничных. «Ведь острая фаза заболевания обычно длится 1−2 дня. Если человек работает из дома, то пары дней ему хватает, чтобы прийти в себя и затем приступить к работе», — поясняет она.
Кроме того, компании практикуют новый формат взаимодействия с сотрудниками, которые заболели, но готовы работать из дома. Сотрудник официально на работе, но может распорядиться своим временем по состоянию здоровья, рассказывает Николай Пулин, руководителя HR-отдела онлайн-школы дизайна и технологий Bang Bang Education.