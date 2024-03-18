Россияне переходят на отгулы вместо больничных

В попытках найти баланс между личными и рабочими интересами сотрудники переходят на отгулы. Почти половина россиян брали отгул за последний месяц, стало известно в рамках проекта «HR Lab. — Лаборатория HR Инноваций» и платформы «Академия Здоровья» для аналитического центра «АльфаСтрахование». При этом отгулы работники берут именно из-за ухудшения здоровья, своего или близких, то есть используют их как замену больничным. Треть — из-за головной боли, каждый четвертый по причине давления, а еще 17% -из-за болезней детей. При этом официально открывали больничный лист в 2023 году лишь около 30% сотрудников, свидетельствуют данные Работа.ру и СберЗдоровье. И 60% из них делали это только один раз за год.