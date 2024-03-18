Россиянам назвали главную финансовую ошибку при увольнении

«Если работодатель говорит: “Пиши по собственному”, я бы ответил: “Собственное — это когда я хочу, а я не хочу”. Если вы не хотите, чтобы я у вас работал, предлагайте какие-то варианты» — сказал юрист и добавил, что речь может идти об увольнении по соглашению сторон.