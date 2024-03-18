Россиянам назвали главную финансовую ошибку при увольнении

Об этом предупредил в эфире радио Sputnik юрист по трудовому праву, генеральный директор NS Consulting Дмитрий Кофанов.
По его словам, согласие на такое предложение — самая частая ошибка, которая возникает из-за распространенного мнения, что «все равно уволят, все равно заставят».
Кроме того, работодатели нередко прикрывают свои действия красивыми словами: «ты должен войти в положение компании, мы же единый коллектив, мы потом тебя снова возьмем».
«Если работодатель говорит: “Пиши по собственному”, я бы ответил: “Собственное — это когда я хочу, а я не хочу”. Если вы не хотите, чтобы я у вас работал, предлагайте какие-то варианты» — сказал юрист и добавил, что речь может идти об увольнении по соглашению сторон.
Кофанов напомнил, что если человек не нарушал трудовую дисциплину, он вправе претендовать на компенсации при увольнении по соглашению сторон, которые выплачиваются исключительно по договоренности между работником и работодателем.
Он также сообщил, что на максимальные выплаты человек может рассчитывать, если увольняется по официальной процедуре сокращения персонала. Их общая сумма после увольнения может достигать три средних заработка. При этом работодатели неохотно идут на данную процедуру, так как на них ложится большая финансовая нагрузка.
Эксперт пояснил, что о сокращении предупреждают за два месяца, данный период работодатель обязан по-прежнему оплачивать, а при увольнении работнику причитается выходное пособие в размере одного среднего заработка. Кроме того, если человек не трудоустроится в течение последующих трех месяцев, он и за это время получит заработную плату, добавил Кофанов.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».