Путин призвал искать золотую середину при изменении налоговой системы

«Здесь надо быть очень аккуратными. Нам надо создать такую налоговую систему, которую мы бы не меняли минимум шести лет. Она должна быть стабильной», — подчеркнул Путин.
Еще важнее, что новая система должна быть справедливой. «Было много споров, но к этому мы подошли аккуратненько», — напомнил он.
Теперь надо проговорить нюансы. Правительство, сказал Путин, будет предлагать свои решения на тему «как, у кого и сколько» (брать НДФЛ, — прим. «РГ»).
Путин напомнил, что ранее в ходе встречи говорил о выравнивании доходов в социальной сфере. С такого рода решениями и связан вопрос поиска источников финансирования, сказал президент.
Напомним, что в Послании Федеральному Собранию Владимир Путин выступил за справедливые изменения фискальной системы, после которых те россияне, которые получают меньше, будут платить подоходные налоги по более низкой ставке, чем более обеспеченные.