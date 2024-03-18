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Путин призвал искать золотую середину при изменении налоговой системы

Налоговая система, реформа которой готовится, должна быть справедливой и стабильной. И надо действовать аккуратно. К этому призвал победивший на выборах действующий глава государства Владимир Путин.
Источник: РИА "Новости"

Тему на встрече Путина с другими кандидатами поднял один из них, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Глава государства в ответ на это заметил, что говорил об изменении налоговой системы в Послании.

«Здесь надо быть очень аккуратными. Нам надо создать такую налоговую систему, которую мы бы не меняли минимум шести лет. Она должна быть стабильной», — подчеркнул Путин.

Еще важнее, что новая система должна быть справедливой. «Было много споров, но к этому мы подошли аккуратненько», — напомнил он.

Теперь надо проговорить нюансы. Правительство, сказал Путин, будет предлагать свои решения на тему «как, у кого и сколько» (брать НДФЛ, — прим. «РГ»).

«Решения должны быть выверенными, важно прийти к золотой середине», — еще раз подчеркнул он. Путин рассчитывает, что все парламентские партии примут серьезное участие в дискуссии, привлекут к ней экспертов.

Путин напомнил, что ранее в ходе встречи говорил о выравнивании доходов в социальной сфере. С такого рода решениями и связан вопрос поиска источников финансирования, сказал президент.

Напомним, что в Послании Федеральному Собранию Владимир Путин выступил за справедливые изменения фискальной системы, после которых те россияне, которые получают меньше, будут платить подоходные налоги по более низкой ставке, чем более обеспеченные.