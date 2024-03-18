Нефть и газ. Позитивный старт недели

Нефть.
∙ Нефть марки Brent продолжает торговаться выше $85 за баррель. Существенный рост цен произошел на прошлой неделе после публикации череды отчетов МЭА, ОПЕК, API, EIA.
∙ Управление энергетической информации США повысило прогноз по средней цене Brent на II квартал до $88 за баррель. МЭА изменило прогноз по балансу спроса и предложения нефти в этом году — с профицита на дефицит. Американский институт нефти сообщил о падении запасов черного золота в стране.
∙ В подвешенном состоянии остается вопрос о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, что также оказывает поддержку нефтяным ценам. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил в воскресенье, что продолжит реализацию планов вторжения в анклав Рафах в секторе Газа.
∙ Напряженной остается ситуация на мировом рынке нефтепродуктов в связи с атаками на российские НПЗ.
∙ На этой неделе возможна сильная волатильность в котировках большинства активов. Причина — очередное заседание ФРС по процентной ставке. На протяжении всей недели представители Федрезерва будут выступать с заявлениями о перспективах дальнейшей денежно-кредитной политики. Все это может влиять на индекс доллара DXY, который традиционно движется в противофазе к ценам сырьевых товаров.
Природный газ.
∙ На прошлой неделе спотовые цены на природный газ в США продолжили снижение во всех частях страны. Причина — окончание отопительного сезона на фоне улучшения погодных условий. По данным S&P Global Commodity Insights, общее потребление природного газа в США упало на 2,1% по сравнению с предыдущей отчетной неделей. В жилом и коммерческом секторах потребление — на 4%. Потребление природного газа для производства электроэнергии снизилось на 1,6%.
∙ По прогнозу EIA, спотовая цена Генри Хаба во II квартале 2024 г. останется ниже $2,00 за MMBtu.
∙ Производители газа — CNX Resources, Chesapeake Energy, EQT Corporation и другие — заявили о том, что будут сокращать добычу до тех пор, пока не изменятся рыночные условия.
∙ Котировки фьючерсов на природный газ в США замедлили падение на уровне $1,65 за MMBTU. Локальное «дно» пролегает ниже — в районе $1,4 за MMBTU.
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