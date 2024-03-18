Нефть и газ. Позитивный старт недели

∙ На прошлой неделе спотовые цены на природный газ в США продолжили снижение во всех частях страны. Причина — окончание отопительного сезона на фоне улучшения погодных условий. По данным S&P Global Commodity Insights, общее потребление природного газа в США упало на 2,1% по сравнению с предыдущей отчетной неделей. В жилом и коммерческом секторах потребление — на 4%. Потребление природного газа для производства электроэнергии снизилось на 1,6%.