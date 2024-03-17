«Объясняем.рф» рассказал, какие выплаты положены при рождении второго ребенка

Во-первых, сумма маткапитала при рождении второго ребенка составляет 833 тыс. рублей — при условии, что выплату на первого ребенка вы не получали, а если вы ее уже израсходовали, то 202,6 тыс. руб.
Во-вторых, полагается единовременное пособие при рождении ребенка, сумма которого с 1 февраля составляет 24 604,3 ₽
В-третьих, пособие по беременности и родам. Если получатель пособия (мама или папа) работал официально, ему будет положено минимум 88 565 ₽, максимум — 565 562 ₽ Сумма считается так: средний дневной заработок или денежное довольствие за предыдущие два календарных года, умноженный на число дней отпуска — 140 дней (если речь идет о неосложненной беременности одним ребенком). Если детей в утробе двое или дольше, возрастает число дней, за которые выплатят декретные.
В-четвертых, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. На него могут рассчитывать как официально трудоустроенные, так и уволенные во время беременности в связи с ликвидацией компании (40% от среднего заработка), а студенткам полагается пособие в размере стипендии.
Семьи, доход в которых ниже регионального прожиточного минимума на каждого члена, получат единое пособие. На него можно рассчитывать, пока ребенку не исполнится 17 лет.
Также на второго ребенка положен увеличенный налоговый вычет.