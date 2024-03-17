«Объясняем.рф» рассказал, какие выплаты положены при рождении второго ребенка

В-третьих, пособие по беременности и родам. Если получатель пособия (мама или папа) работал официально, ему будет положено минимум 88 565 ₽, максимум — 565 562 ₽ Сумма считается так: средний дневной заработок или денежное довольствие за предыдущие два календарных года, умноженный на число дней отпуска — 140 дней (если речь идет о неосложненной беременности одним ребенком). Если детей в утробе двое или дольше, возрастает число дней, за которые выплатят декретные.