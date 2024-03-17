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Каким будет курс юаня в 2024 году?

В марте 2024 года у юаня пока нет весомых причин сильно расти или падать относительно рубля, поэтому всю первую половину месяца он колеблется в диапазоне 12,5−12,8 за рубль, что соответствует доллару по 90−93 рубля. Об этом aif.ru рассказал заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований Президентской академии (РАНХиГС) Александр Абрамов.
Источник: Reuters

По его словам, среди участников рынка сохраняется некоторая нервозность из-за возможности введения в будущем новых санкций, которые могут затруднить сделки с валютой, а также в связи с колебаниями нефтяных цен. При этом последние дни цены на нефть выросли, достигнув в моменте 85 долларов за баррель, что играет за рубль, а не против него.

«Возможно, некоторую поддержку российская валюта получит в конце марта, когда отечественным компаниям нужно будет платить налоги. Во время налогового периода они, как правило, продают больше валютной выручки и покупают рубли», — отметил профессор Абрамов.

Курс юаня к рублю по итогам 2023 года вырос на 27,25%, сильно обогнав доходность по любому рублевому депозиту, напомнил aif.ru доцент Финансового университета при Правительстве РФ, автор социального проекта «Финансовая грамотность: просто о сложном» Петр Щербаченко. Никаких гарантий того, что рубль не продолжит слабеть, нет.

«Курс юаня зависит от множества факторов, включая экономическую политику Китая, ситуацию с мировой торговлей, изменения валютных курсов других стран и многое другое. На мой взгляд, в 2024 году курс юаня будет находиться в диапазоне 12,5−14 рублей», — спрогнозировал эксперт.