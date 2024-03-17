Каким будет курс юаня в 2024 году?

По его словам, среди участников рынка сохраняется некоторая нервозность из-за возможности введения в будущем новых санкций, которые могут затруднить сделки с валютой, а также в связи с колебаниями нефтяных цен. При этом последние дни цены на нефть выросли, достигнув в моменте 85 долларов за баррель, что играет за рубль, а не против него.
«Возможно, некоторую поддержку российская валюта получит в конце марта, когда отечественным компаниям нужно будет платить налоги. Во время налогового периода они, как правило, продают больше валютной выручки и покупают рубли», — отметил профессор Абрамов.
Курс юаня к рублю по итогам 2023 года вырос на 27,25%, сильно обогнав доходность по любому рублевому депозиту, напомнил aif.ru доцент Финансового университета при Правительстве РФ, автор социального проекта «Финансовая грамотность: просто о сложном» Петр Щербаченко. Никаких гарантий того, что рубль не продолжит слабеть, нет.
«Курс юаня зависит от множества факторов, включая экономическую политику Китая, ситуацию с мировой торговлей, изменения валютных курсов других стран и многое другое. На мой взгляд, в 2024 году курс юаня будет находиться в диапазоне 12,5−14 рублей», — спрогнозировал эксперт.