Каким будет курс юаня в 2024 году?

По его словам, среди участников рынка сохраняется некоторая нервозность из-за возможности введения в будущем новых санкций, которые могут затруднить сделки с валютой, а также в связи с колебаниями нефтяных цен. При этом последние дни цены на нефть выросли, достигнув в моменте 85 долларов за баррель, что играет за рубль, а не против него.