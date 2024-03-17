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Эксперт рассказала, каким будет фондовый рынок на следующей неделе

Татьяна Симонова, портфельный управляющий по российским акциям General Invest, рассказала проекту Финансы Mail.ru, какие события ожидают инвесторы на следующей неделе.
Источник: Reuters


На следующей неделе рынок будет фокусироваться на двух ключевых событиях: подведении итогов президентских выборов в начале недели и заседании Центрального банка России в конце недели.

Для рынка важны ожидания, поэтому в случае, если оба события пройдут в рамках ожиданий — сохранение статус-кво в обоих случаях (в случае с ЦБ еще желательно заявление о том, что инфляция достигла «потолка») — не исключено, что после легкой коррекции, рынок вернется к своим обычным делам, в данном случае — к дивидендному сезону и новостям о редомициляции российских компаний с иностранной юрисдикцией.

В ближайшее время мы можем услышать новости о дивидендах Лукойла, Фосагро, Сбербанка, ММК и ряда других компаний.

Более 50% дивидендных выплат в году приходится на июнь-июль, и потому за несколько месяцев до закрытий реестров компаний начинается покупка дивидендных бумаг.

Что касается редомициляции, то интересно будет увидеть, как 18 марта откроются торги после приостановки в связи с «переездом» в российскую юрисдикцию компании ТКС Холдинг. Будет ли «просадка» из-за так называемого «навеса» от желающих зафиксировать прибыль инвесторов, чьи бумаги были заблокированы в иностранных депозитариях или же волна последних новостей от ТКС о сильных финансовых результатах компании, выкупе и слиянии с Росбанком заставит большинство участников рынка воздержаться от массированных продаж.

В любом случае пример ТКС может отразиться и на бумагах тех компаний, которым еще предстоит «переезд», в том числе Яндекса, HeadHunter, X5, Etalon Group.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».