Эксперт рассказала, каким будет фондовый рынок на следующей неделе

Для рынка важны ожидания, поэтому в случае, если оба события пройдут в рамках ожиданий — сохранение статус-кво в обоих случаях (в случае с ЦБ еще желательно заявление о том, что инфляция достигла «потолка») — не исключено, что после легкой коррекции, рынок вернется к своим обычным делам, в данном случае — к дивидендному сезону и новостям о редомициляции российских компаний с иностранной юрисдикцией.