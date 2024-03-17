Доцент Щербаченко дал советы по хранению сбережений в юанях

«На мой взгляд, стоит разделить свои средства на три части, одну держать на депозите в рублях — для текущих трат. Вторую — в дружественной валюте как способ диверсификации и для возможных поездок в отпуск. А третью — в инвестициях, открыв брокерский счёт или ИИС», — заявил он в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».