Центробанк подал заявление к «Киви банку»

Предположительно обращение ЦБ РФ в суд является заявлением о принудительной ликвидации «Киви банка». В соответствии с нормами «Закона о банках и банковской деятельности» Банк России «в течение 15 рабочих дней со дня отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций обязан обратиться в арбитражный суд с требованием о ликвидации кредитной организации».