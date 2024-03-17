Центробанк подал заявление к «Киви банку»

Предмет и основания требований в материалах суда пока не сообщаются, к рассмотрению заявление на данный момент не принято.
Предположительно обращение ЦБ РФ в суд является заявлением о принудительной ликвидации «Киви банка». В соответствии с нормами «Закона о банках и банковской деятельности» Банк России «в течение 15 рабочих дней со дня отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций обязан обратиться в арбитражный суд с требованием о ликвидации кредитной организации».
Заявление Банка России распределено судье Светлане Ласкиной, которая входит в судебную коллегию по рассмотрению споров, возникающих из административных правоотношений. Дела о ликвидации банков относятся к этой категории споров.
Банк России 21 февраля отозвал лицензию у «Киви банка» (89-е место в банковской системе по величине активов), возложив функции временной администрации на Агентство по страхованию вкладов. Такое решение ЦБ обосновал, в том числе, тем, что банк систематически допускал нарушения требований «антиотмывочного» законодательства.
«Закон о банках и банковской деятельности» предписывает арбитражному суду рассмотреть заявление Банка России о принудительной ликвидации кредитной организации в срок, не превышающий одного месяца со дня подачи указанного заявления.
Группа Qiwi в январе 2024 года продала российские активы, консолидированные под АО «Киви» (куда вошел «Киви банк») гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited, которая принадлежит бывшему главному исполнительному директору Qiwi plc Андрею Протопопову. Цена сделки, как сообщалось, составила 23,75 миллиарда рублей.