Выгодно ли хранить деньги в юанях в 2024 году?

Российские банки предлагают россиянам открыть вклады в юанях с доходностью до 4,5%, что является рекордом среди всех валютных депозитов. Однако сама по себе высокая ставка по вкладу не отвечает на вопрос, выгодно ли хранить деньги в юанях, объяснили aif.ru эксперты Финансового университета при Правительстве РФ.
Открывая вклад в китайской валюте, следует учитывать курсовые риски, предупредила профессор кафедры банковского дела и монетарного регулирования РФ Ирина Ларионова. Рубль вовсе не обязан слабеть по отношению к иностранным валютам, поэтому выгода вклада в юанях по сравнению с обычным рублевым депозитом не гарантирована.
«Для богатых людей это нормальная стратегия — помимо рублевых вкладов, открывать валютные, поскольку у них много денег и они стараются “не класть все яйца в одну корзину”. Что касается среднестатистического жителя нашей страны, то я не вижу весомых причин, почему ему были бы очень интересны вклады в юанях, даже под 4,5% годовых. Особенно учитывая, что в рублях банки сейчас дают в три с половиной раза больше — 16% годовых», — считает профессор Ларионова.
Ответ на вопрос, хранить ли деньги в юанях, зависит от финансовых целей каждого конкретного человека, считает доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления, автор социального проекта «Финансовая грамотность: просто о сложном» Петр Щербаченко.
«На мой взгляд, стоит разделить свои средства на три части, одну держать на депозите в рублях — для текущих трат. Вторую — в дружественной валюте, как способ диверсификации и для возможных поездок в отпуск. А третью — в инвестициях, открыв брокерский счет или ИИС. Последнее время наблюдается рост курса юаня, так что хранить деньги в юанях может быть выгодным вложением. Главное не потерять много денег на комиссиях при обмене одной валюты на другую», — подчеркнул эксперт.