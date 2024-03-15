Выгодно ли хранить деньги в юанях в 2024 году?

«Для богатых людей это нормальная стратегия — помимо рублевых вкладов, открывать валютные, поскольку у них много денег и они стараются “не класть все яйца в одну корзину”. Что касается среднестатистического жителя нашей страны, то я не вижу весомых причин, почему ему были бы очень интересны вклады в юанях, даже под 4,5% годовых. Особенно учитывая, что в рублях банки сейчас дают в три с половиной раза больше — 16% годовых», — считает профессор Ларионова.