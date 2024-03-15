Globaltrans перерегистрировала бизнес с Кипра в Абу-Даби

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Globaltrans Investment PLC перерегистрировала бизнес с Кипра на свободную экономическую зону Abu Dhabi Global Market (ADGM). Об этом говорится в сообщении компании на сайте раскрытия корпоративной информации.
«Globaltrans Investment PLC сегодня объявляет о том, что 15 марта 2024 года компания официально получила лицензию от управления по регистрации Abu Dhabi Global Market, которая подтверждает, что компания успешно завершила свою редомициляцию с Кипра на Abu Dhabi Global Market, вступившую в силу 26 февраля 2024 года», — говорится в сообщении.
В компании отметили, что пересмотренный устав и новый состав совета директоров, одобренные акционерами в августе 2023 года, вступили в силу с даты перерегистрации.
Акции компании будут дематериализованы, что означает отсутствие бумажных сертификатов акций, и будут храниться в электронном виде в соответствии с правилами Abu Dhabi Global Market. Globaltrans получил необходимые разрешения регулирующих органов в отношении перерегистрации и подтвердил, что депозитарная программа компании остается в силе, как и ее листинг на Лондонской фондовой и Московской биржах.
В 15:10 мск расписки Globaltrans росли на 4,48%, достигая 696,1 рубля за бумагу. К 15:44 мск расписки компании замедлили рост и находились на уровне 687,5 рубля (+3,24%) за бумагу.
Globaltrans Investment PLC — одна из ведущих групп в сфере грузовых железнодорожных перевозок, которая работает через свои дочерние компании в России и странах СНГ.