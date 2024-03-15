Globaltrans перерегистрировала бизнес с Кипра в Абу-Даби

Акции компании будут дематериализованы, что означает отсутствие бумажных сертификатов акций, и будут храниться в электронном виде в соответствии с правилами Abu Dhabi Global Market. Globaltrans получил необходимые разрешения регулирующих органов в отношении перерегистрации и подтвердил, что депозитарная программа компании остается в силе, как и ее листинг на Лондонской фондовой и Московской биржах.