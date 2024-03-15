Черное озолотит. Рост мировых цен на нефть пополнит бюджет России

Но в очередном, мартовском, докладе ОПЕК подтвердила свой прежний прогноз по росту мирового спроса на нефть. По версии альянса, в 2024 году прирост составит 2,25 млн баррелей в сутки при общем потреблении в 104,46 млн баррелей в сутки, в 2025 — 1,85 млн баррелей в сутки и 106,3 млн баррелей в сутки соответственно. Кроме того, «международное энергетическое агентство (МЭА), объединяющее в основном покупателей сырья, улучшило свой прогноз по росту потребления нефти, — напомнил Фролов. — Причем обосновало это фактическими данными в январе-феврале текущего года. Участники рынка получили мощные сигналы, что профицита топлива на рынке не будет, и, как следствие, котировки поползли вверх, превысив уже уровень в 85 долл. за баррель».