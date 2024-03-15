Черное озолотит. Рост мировых цен на нефть пополнит бюджет России

К закрытию торговой сессии лондонской биржи ICE котировки нефти выросли более чем на 3%, достигнув значения в 85,35 долл. за баррель. Последний раз нефть стоила выше 85 долларов в ноябре 2023 года. Такую динамику правильнее оценивать не как подорожание сырья, считает Александр Фролов, а как восстановление рынка после необоснованного снижения в конце прошлого года. «Крупные импортеры, пытаясь сбить нефтяные цены, примерно 4 последних месяца проводили масштабную информационную компанию, прогнозируя замедленный рост спроса на нефть при одновременном наращивании добычи, что привело бы к профициту сырья на глобальном рынке в 2024 году. Под давлением таких словесных интервенций и происходило снижение нефтяных котировок», — отметил специалист.
Но в очередном, мартовском, докладе ОПЕК подтвердила свой прежний прогноз по росту мирового спроса на нефть. По версии альянса, в 2024 году прирост составит 2,25 млн баррелей в сутки при общем потреблении в 104,46 млн баррелей в сутки, в 2025 — 1,85 млн баррелей в сутки и 106,3 млн баррелей в сутки соответственно. Кроме того, «международное энергетическое агентство (МЭА), объединяющее в основном покупателей сырья, улучшило свой прогноз по росту потребления нефти, — напомнил Фролов. — Причем обосновало это фактическими данными в январе-феврале текущего года. Участники рынка получили мощные сигналы, что профицита топлива на рынке не будет, и, как следствие, котировки поползли вверх, превысив уже уровень в 85 долл. за баррель».
Произойдет это «за счет роста поступлений нефтегазовых доходов», говорит Александр Фролов. «Кроме того, отечественные нефтяные компании станут более доходными, а значит, увеличат отчисления по налогу на прибыль. Так же стоит учесть, что энергетические компании с госучастием, такие как Роснефть, направляют не менее 50% от прибыли на выплаты дивидендов своим акционерам, то есть госбюджет получит и по этой статье больше доходов», — заключил специалист.