МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) сохранила прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2024 и 2025 годах на уровне 2,2 млн баррелей в сутки (б/с) и 1,8 млн б/с соответственно, следует из мартовского отчета организации.
В абсолютном значении в 2024 году спрос на нефть в мире может достичь 104,46 млн б/с, а в 2025 году — 106,3 млн б/с.
Организация отмечает, что в 2024 году спрос на нефть будут поддерживать высокий спрос на авиаперевозки и растущая активность автомобильных перевозок, а также активность в промышленности, строительстве и сельском хозяйстве, особенно в странах, не входящих в ОЭСР. Кроме того, в этих же странах, по большей части в Китае и на Ближнем Востоке, спрос на нефть поддержат увеличение мощностей и маржинальности нефтехимии.
При этом ОПЕК снизила прогноз по росту предложения нефти от стран «не ОПЕК» в 2024 году на 120 тыс. б/с, до 1,1 млн б/с, на фоне продления некоторыми странами ОПЕК+ добровольных ограничений по добыче нефти на второй квартал 2024 года. В абсолютном значении показатель может составить 70,53 млн б/с.
Основными драйверами роста предложения нефти в этом году станут США (с увеличением добычи на 0,5 млн б/с), Канада, Бразилия и Норвегия, в то время как наибольшее снижение производства ожидается в России и Мексике.
Прогноз на 2025 год увеличен на 0,1 млн б/с, до 1,4 млн б/с, а в абсолютном значении предложение нефти от стран «не ОПЕК» может достигнуть 71,9 млн б/с.