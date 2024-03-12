ОПЕК сохранила прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2024 и 2025 годах

Организация отмечает, что в 2024 году спрос на нефть будут поддерживать высокий спрос на авиаперевозки и растущая активность автомобильных перевозок, а также активность в промышленности, строительстве и сельском хозяйстве, особенно в странах, не входящих в ОЭСР. Кроме того, в этих же странах, по большей части в Китае и на Ближнем Востоке, спрос на нефть поддержат увеличение мощностей и маржинальности нефтехимии.