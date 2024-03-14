Потанин назвал перспективной идею объединения «Тинькофф» и Росбанка

«Результатом может стать создание универсальной банковской группы, способной обеспечить клиентам как Росбанка, так и банка Тинькофф доступ к уникальному набору финансовых услуг. Мы изучаем это предложение и в ближайшее время примем решение», — сказал господин Потанин, его слова «Интерфаксу» передал представитель «Интеросса».