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Потанин назвал перспективной идею объединения «Тинькофф» и Росбанка

Крупнейший акционер Росбанка и «ТКС холдинга» — головной структуры Тинькофф-банка (MOEX: TCSG) — Владимир Потанин назвал перспективным предложение интегрировать организации. Сегодня, 14 марта, «Тинькофф» объявил о намерении созвать собрание акционеров для решения вопроса.
Источник: РИА "Новости"

«Результатом может стать создание универсальной банковской группы, способной обеспечить клиентам как Росбанка, так и банка Тинькофф доступ к уникальному набору финансовых услуг. Мы изучаем это предложение и в ближайшее время примем решение», — сказал господин Потанин, его слова «Интерфаксу» передал представитель «Интеросса».

Представитель совета директоров «Тинькофф» Алексей Малиновский сообщил, что в случае объединения группа войдет в топ-5 участников финансового рынка по балансу средств населения, топ-4 игроков по размеру кредитного портфеля и в топ-5 кредитных организаций по общему капиталу. В качестве основного источника финансирования сделки «ТКС Холдинг» планирует использовать допэмиссию своих акций. Лицензии обоих банков после интеграции сохранятся.

Весной 2022 года Societe Generale продала Росбанк структурам Владимира Потанина. 45% акций кредитной организации принадлежат его компании «Интеррос», 47,5% — благотворительному фонду бизнесмена. В апреле 2022 «Интеррос» купила у семьи Олега Тинькова (объявлен иностранным агентом) 35% в TCS Group. 26 февраля TCS Group завершила смену юрисдикции с Кипра на Россию. В результате редомициляции была создана «Международная компания публичное акционерное общество ''ТКС Холдинг''».

Лусине Баласян.