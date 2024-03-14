Песков объяснил целесообразностью отмену временного управления активами Danone

Все решения по иностранным активам принимаются индивидуально, тенденции здесь быть не может, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об отмене временного управления активами Danone. По его словам, это было сделано по соображениям целесообразности.