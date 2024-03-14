Песков объяснил целесообразностью отмену временного управления активами Danone

«Какой-то тенденции здесь быть не может, каждая ситуация рассматривается отдельно и взвешиваются все факторы, все условия и конкретная ситуация, в которой принимается решение», — сказал Песков на пресс-колле.
Вчера, 13 марта, президент Владимир Путин отменил передачу Росимуществу долей французской компании в российских активах производителя молочных продуктов. Доли — 83 млрд обыкновенных акций «Данон Россия» и 85 тыс. акций «Данон Трейд» — были переданы под управление в июле прошлого года. Вслед за этим «Данон Россия» и «Данон Трейд» возглавил заместитель председателя правительства Чечни, министр сельского хозяйства региона Якуб Закриев.
Юристы связывают меру с согласованием сделки по продаже бизнеса подходящему покупателю, а также со стремлением избежать иска от компании в международный инвестиционный арбитраж. СМИ писали, что Danone хочет продать российский бизнес компании «Вамин» из Татарстана.