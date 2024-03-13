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Путин отменил передачу Росимуществу акций иностранцев в «дочке» Danone

Президент России Владимир Путин отменил передачу долей иностранцев в российской «дочке» Danone под временное управление Росимущества. Соответствующий указ опубликован на портале правовых актов.
Источник: РИА "Новости"

В июле прошлого года доли иностранных компаний в российской «дочке» Danone перешли под временное управление Росимущества по указу Путина. Речь шла о 83 млрд обыкновенных акций «Данон Россия», которые принадлежат Produits Laitiers Frais Est Europe, и 85 тыс. обыкновенных акций «Данон России», принадлежащих «Данон Трейд». После этого «Данон Россия» возглавил заместитель председателя правительства Чечни и министр сельского хозяйства республики Якуб Закриев, который приходится племянником главе Чечни Рамзану Кадырову.

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