Отчетность TCS Group, дивиденды Positive, индекс Мосбиржи: дайджест

Индекс Мосбиржи.
Индекс Мосбиржи на торгах 13 марта вновь переписал двухлетние максимумы, на пике достигнув отметки 3343,56 пункта, но удержаться на вершине не смог, впервые за десять сессий скатившись на отрицательную территорию. По итогам торгов индикатор снизился на 0,36%, до 3320,68 пункта.
Поводом для отката стала фиксация прибыли, отметил эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. Кроме того, по его словам, давление на рынок оказали укрепление рубля, распродажи в ОФЗ и переживания вокруг налоговой реформы.
По мнению эксперта, технически локальная коррекция по индексу Мосбиржи может продолжиться до уровня поддержки на 3300 пунктов, где «продавцы наверняка встретят адекватное сопротивление со стороны быков».
В то же время среднесрочный тренд пока растущий, отметил руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин.
«От глубокой просадки на фоне высоких процентных ставок рынок сдерживают стабильные цены на сырье, притоки от физлиц и приближение дивидендного сезона. Период перед отсечками в мае — июле — исторически наиболее сильный в году», — написал аналитик в утреннем обзоре.
Дивиденды Positive
14 марта совет директоров «Группы Позитив» проведет заседание, на котором рассмотрит вопрос рекомендации по дивидендам.
По оценке аналитиков канала «Мои Инвестиции», дивиденд компании за весь 2023 год может составить примерно ₽129 на акцию, что дает дивдоходность 5,1%. Однако на совете директоров может быть принято решение по размеру только первой части дивидендов за 2023 год, предупредили аналитики.
«Группа Позитив» в 2023 году трижды распределяла дивиденды, в сумме выплатив акционерам ₽72,61 на бумагу (дивидендная доходность около 4%).
Согласно прогнозам аналитиков «БКС Мир инвестиций», в течение 2024 года дивиденды компании могут составить ₽136 на акцию, что предполагает дивидендную доходность на уровне 5,4%.
Ранее аналитики «СберИнвестиций» повысили целевую цену по акциям «Группы Позитив» до ₽3284 за бумагу (потенциал роста 31%) и изменили рекомендацию с «держать» до «покупать».
В инвестиционном подразделении «Сбера» указали на снижение рисков для миноритарных инвесторов после того, как компания сообщила о снижении величины планируемой допэмиссии с 25% до 15% на каждый двукратный рост капитализации. Объем допэмиссии может быть меньше в зависимости от потребностей компании. Допэмиссия за 2023 год в размере 7,9% акций пройдет в четвертом квартале 2024 года.
Отчет «ТКС Холдинг»
«ТКС Холдинг» 14 марта опубликует отчетность по МСФО за четвертый квартал и весь 2023 год.
Старший аналитик инвестбанка «Синара» Ольга Найденова полагает, что группа продолжит наращивать доходы по основным банковским статьям, монетизируя по-прежнему расширяющуюся базу клиентов.
По прогнозу эксперта, в четвертом квартале и чистые процентные, и комиссионные доходы увеличатся на 11% по сравнению с предыдущим кварталом, так как «ТКС Холдинг» продолжает успешно вовлекать лояльных клиентов в свой бизнес, результативно предлагая им продукты более высоких ценовых категорий и практикуя перекрестные продажи".
В то же время из-за традиционно высоких в последнем квартале расходов рост чистой прибыли в годовом сопоставлении замедлится (+57%, до ₽16,8 млрд, в третьем квартале показатель вырос в 3,9 раза), а по сравнению с третьим кварталом она уменьшится (-29%). При этом рентабельность капитала по итогам четвертого квартала составит 25%.
Отношение расходов к доходам, по оценке Ольги Найденовой, вырастет до 58% как в связи с расширением бизнеса, так и под влиянием факторов сезонности.
В «БКС Мир инвестиций» по итогам четвертого квартала ожидают сопоставимого с предыдущим кварталом роста чистой прибыли (в 3,9 раза, до ₽24 млрд). В число драйверов показателя брокер включает рост кредитов и повышение процентных ставок при стабильном качестве активов.
Аналитики БКС прогнозируют рост чистых процентных и комиссионных доходов на 12% по сравнению с предыдущим кварталом. Основные факторы увеличения чистых процентых доходов — восстановление маржинальности банковского бизнеса, повышение процентных ставок и сильный рост кредитного портфеля. Драйвер комиссионных доходов — дальнейший рост клиентской активности.
Эксперты также ожидают увеличения операционных расходов на 12%, до ₽56,6 млрд, на фоне роста бизнеса.
Торги бумагами TCS Group на Мосбирже приостановлены с 15 февраля в связи с редомициляцией. Компания в феврале сообщила о завершении переезда с Кипра в Россию. МКПАО «ТКС Холдинг» 26 февраля было зарегистрировано в специальном административном районе (САР) на острове Русском.
Мосбиржа еще не сообщала дату возобновления торгов. В «Тинькофф» ранее заявляли, что торги могут возобновиться в марте, после автоконвертации бумаг.
Корпоративная отчетность
Novabev: финансовые результаты по МСФО за второе полугодие 2023 года.
До открытия рынка в США.
Hello Group: финансовые результаты за четвертый квартал 2023 года. Ожидания: EPS — ¥2,36, выручка — ¥2,93 млрд.
Dollar General: финансовые результаты за четвертый квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $1,72, выручка — $9,76 млрд.
После закрытия рынка в США.
Adobe Systems: финансовые результаты за первый квартал 2024 финансового года. Ожидания: EPS — $4,38, выручка — $5,14 млрд.
Другие важные события
Президент России Владимир Путин в формате видеоконференции проведет совещание с членами правительства, основной темой которого станет реализация послания Федеральному собранию.
МЭА опубликует ежемесячный отчет по рынку нефти — 12:00 мск.
США: первичные обращения за пособиями по безработице — 15:30 мск.
США: розничные продажи, февраль — 15:30 мск.
США: индекс цен производителей, февраль — 15:30 мск.
Россия: международные резервы — 16:00 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия.
Индекс Мосбиржи: 3320,68 (-0,36%).
Индекс РТС: 1142,39 (-0,19%).
S&P 500: 5165,31 (-0,19%).
Dow Jones Industrial Average: 39 043,32 (+0,1%).
NASDAQ Composite: 16 177,77 (-0,54%).