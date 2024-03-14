Отчетность TCS Group, дивиденды Positive, индекс Мосбиржи: дайджест

В инвестиционном подразделении «Сбера» указали на снижение рисков для миноритарных инвесторов после того, как компания сообщила о снижении величины планируемой допэмиссии с 25% до 15% на каждый двукратный рост капитализации. Объем допэмиссии может быть меньше в зависимости от потребностей компании. Допэмиссия за 2023 год в размере 7,9% акций пройдет в четвертом квартале 2024 года.