Минэнерго считает ситуацию с топливом стабильной после атак на НПЗ

«На сегодняшний день запасы автомобильного бензина на НПЗ и нефтебазах компаний составляют 2 млн т, дизельного топлива — 3,5 млн т, что является высоким показателем готовности к сезону роста спроса. В розничном сегменте цены стабильны и не увеличиваются с начала года», — заявили в Минэнерго РФ.