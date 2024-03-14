Минэнерго считает ситуацию с топливом стабильной после атак на НПЗ

«Риски роста розничных цен на моторное топливо отсутствуют. Предпринимаются меры по обеспечению необходимой загрузки нефтеперерабатывающих мощностей одновременно с координацией действий нефтяных компаний и ОАО “РЖД”», — сообщили в министерстве.
Там отметили, что благодаря ограничениям экспорта бензина и пошлинам для перекупщиков на внутреннем рынке сформирован профицит топлива. При этом производство дизеля вдвое превышает потребности российского рынка, для сдерживания оптовых цен вместо запрета экспорта решено повысить обязательные продажи дизтоплива на бирже.
«На сегодняшний день запасы автомобильного бензина на НПЗ и нефтебазах компаний составляют 2 млн т, дизельного топлива — 3,5 млн т, что является высоким показателем готовности к сезону роста спроса. В розничном сегменте цены стабильны и не увеличиваются с начала года», — заявили в Минэнерго РФ.
После атаки на нижегородский НПЗ 12 марта загорелась одна их четырех установок первичной переработки нефти, на которую приходилось 53% мощности предприятия. Также были повреждены НПЗ в Рязани, Новошахтинске и Киришах Ленинградской области. Накануне на фоне атак на НПЗ в России выросли биржевые цены на бензин и дизельное топливо.
Владимир Зубарев