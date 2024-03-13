Биржевые цены на бензин взлетели после атак на российские НПЗ

Рост затронул не только Аи-95. На бирже 13 марта дорожали и другие виды топлива. К примеру, Аи-92 прибавила 1,31%, подскочив до ₽48 182 за тонну, а стоимость летнего дизтоплива увеличилась на 1,62%, составив ₽61 791 за тонну. Летнее дизельное топливо подорожало на 1,62% до ₽61 791 за тонну. Единственное снижение показал СУГ подешевев на 0,81% до ₽3 398.