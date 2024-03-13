Стоимость Brent может вырасти до $88

Владимир Путин вчера также выразил сомнение относительно стратегии сокращения добычи: объем производства в странах картеля падает, в то время как другие страны добычу наращивают. Это, по мнению президента, может привести к потере доли рынка. Напомним, что активно наращивают добычу США, Бразилия и Гайана. Расширение добычи возможно и в Венесуэле.