Стоимость Brent может вырасти до $88

Нефть
Нефть продолжает движение в узком боковике — $82−83 за баррель. Прорыву наверх могли бы способствовать рост геополитической напряженности и восстановление китайской экономики. Но есть факторы, которые, напротив, могут привести к падению котировок. Например, достижение соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС.
ОПЕК вчера опубликовала мартовский отчет по рынку нефти — сохранен ранее заявленный прогноз по спросу на нефть в 2024—2025 гг. По расчетам картеля, спрос вырастет за счет роста потребления в Индии, Китае и на Ближнем Востоке. Международное энергетическое агентство (МЭА) придерживается другой точки зрения по этому вопросу — ежемесячный отчет представит в четверг.
Американский институт нефти (API) сообщил, что запасы сырой нефти в стране на прошлой неделе сократились на 5,5 млн баррелей после роста на 0,423 млн неделей ранее. Результат оказался ниже рыночных ожиданий.
Управление энергетической информации США (EIA) опубликовало краткосрочный прогноз по рынку энергоресурсов. Ведомство повысило прогноз по средней цене Brent на II квартал 2024 г. до $88 за баррель. Причина — продление сокращения добычи со стороны ОПЕК+. Эффективность сокращения добычи будет во многом зависеть от дисциплины стран-участниц картеля. Последние сокращения добычи, объявленные ОПЕК, застопорились из-за нарушения соглашения со стороны Ирака. Второй месяц подряд страна добывает нефть сверх своей квоты.
Владимир Путин вчера также выразил сомнение относительно стратегии сокращения добычи: объем производства в странах картеля падает, в то время как другие страны добычу наращивают. Это, по мнению президента, может привести к потере доли рынка. Напомним, что активно наращивают добычу США, Бразилия и Гайана. Расширение добычи возможно и в Венесуэле.
Вчера вышли статданные по инфляции в США, она все еще остается высокой. Базовый индекс потребительских цен в феврале вырос на 0,4% м/м — такой же темп роста наблюдался в январе. Подобная динамика сокращает вероятность скорого снижения ставки ФРС, поддерживает индекс доллара и, как следствие, давит на стоимость сырьевых активов.
Природный газ
Котировки фьючерсов на природный газ в США после 2-недельного отскока продолжили спуск. Локальное дно пролегает в районе $1,4−1,5 за MMBTU.
По прогнозу EIA, спотовая цена Генри Хаба останется ниже $2,00 за MMBtu во II квартале 2024 г., поскольку зимний отопительный сезон заканчивается, а запасы природного газа на 37% превышают средний показатель за пять лет.
Ведомство также ожидает, что более низкие цены на природный газ вызовут небольшое снижение его добычи до конца года.
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