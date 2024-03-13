Неожиданное подорожание золота до максимумов озадачило аналитиков

Цена на золото за чуть более недели взлетела на 7%, достигнув рекордных максимумов около $2195 за унцию, что повергло давних наблюдателей рынка в замешательство — столь любопытного ралли драгметалла давно не случалось. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на мнения аналитиков.