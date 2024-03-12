В Минфине считают, что средства от обмена замороженных активов могут вернуться на рынок РФ

«Мне кажется, что шаги, которые способствуют увеличению доверия к рынку, способствуют и возвращению денег на рынок. Поэтому я думаю, что вполне ожидаемо, что часть этих денег, может большая часть, будет возвращаться, реинвестироваться. Но уже, надеюсь, в наши — российские — акции», — сказал замминистра на V Финансовом форуме ПСБ «Просто капитал».