В Минфине считают, что средства от обмена замороженных активов могут вернуться на рынок РФ

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Большая часть денег российских инвесторов, которые будут получены после обмена замороженных активов, вернется на фондовый рынок РФ, полагает замминистра финансов России Иван Чебесков. При этом он надеется, что россияне в этот раз предпочтут отечественные активы.
«Мне кажется, что шаги, которые способствуют увеличению доверия к рынку, способствуют и возвращению денег на рынок. Поэтому я думаю, что вполне ожидаемо, что часть этих денег, может большая часть, будет возвращаться, реинвестироваться. Но уже, надеюсь, в наши — российские — акции», — сказал замминистра на V Финансовом форуме ПСБ «Просто капитал».
Ранее были объявлены параметры сделки по выкупу иностранных ценных бумаг у российских частных инвесторов за счет денежных средств в рублях, в том числе со счетов типа С. Физические лица смогут предъявить к выкупу иностранные бумаги совокупной начальной стоимостью не более 100 тыс. рублей.
При этом заморозка активов российских граждан структурами из недружественных стран сказалась на доверии к фондовому рынку и рынку капитала. В Минфине надеются, что если вопрос разблокировки активов удастся решить, часть доверия физлиц будет восстановлена.
«Конечно, есть граждане, которые сказали, что полностью “завязали” с фондовым рынком, но таких, мне кажется, меньшинство. Мне кажется, большинство тех, кто осознанно инвестировал, понимают, что инвестиции в фондовый рынок, особенно долгосрочные, это правильный способ сбережения, правильный способ накопления, достижения определенных целей», — добавил Чебесков.
О форуме
С 2020 года при поддержке Промсвязьбанка (ПСБ) проводится ежегодный форум по финансовой грамотности «Просто капитал». Четвертый форум состоялся в ноябре 2023 года в онлайн формате и собрал более 3 млн слушателей из различных уголков России. Мероприятие ежегодно увеличивает количество зрителей и является одним из ключевых в области финансового просвещения.
ТАСС — генеральный информационный партнер форума «Просто капитал».