Стоимость биткоина впервые достигла $73 тыс

До этого, 5 марта, кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко предупредил, что рост биткоина имеет элемент казино. По его словам, текущий рост данной криптовалюты обусловлен бычьим трендом, который вызван волной оптимизма криптоинвесторов после одобрения американской Комиссией по ценным бумагам и биржам 11 спотовых биржевых фондов (ETF).