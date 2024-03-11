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Аналитик допустил рост стоимости биткоина до $75 тыс

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов 11 марта назвал в беседе с «Известиями» причины роста стоимости биткоина. В этот день стоимость криптовалюты обновила рекордное историческое значение, превысив $72 тыс.
Источник: Reuters

По словам эксперта, бурному росту биткоина способствует сразу несколько факторов.

«Первый — растущий спрос со стороны институциональных инвесторов. Всё больше крупных инвесткомпаний, хедж-фондов и компаний из традиционного финансового сектора включают биткоин в свои инвестиционные портфели. Это увеличивает спрос. Второй — запуск биткоин-ETF. В январе 2024 года были запущены первые биржевые фонды, следующие за курсом биткоина. Это открыло доступ к инвестированию в биткоин для огромного числа инвесторов через брокерские счета и платформы. Объемы торгов этими ETF уже многократно обновляли исторические максимумы. Третий — приближение халвинга биткоина в апреле 2024 года», — сказал он.

По его словам, это предопределяет сокращение эмиссии новых монет и ожидания дефицита предложения на фоне растущего спроса. Халвинги исторически «запускали новые бычьи циклы с ростом цены», добавил специалист.

По словам Антонова, спотовые биткоин-фонды продолжают демонстрировать высокие темпы притока средств.

Дополнительную поддержку рынку криптовалют оказывает ослабление курса доллара США на валютном рынке и рост ключевых американских фондовых индексов.

«Технический анализ ценовых графиков биткоина рисует оптимистичную картину для продолжения восходящей тенденции. Вполне вероятно, что в ближайшие дни BTC может взять передышку и некоторое время двигаться в боковике, после чего бычий тренд возобновится. Биток обновил исторический максимум на отметке $72 200. При отсутствии значимых негативных новостей и сохранении текущих рыночных условий рост может усилиться до зоны $73−75 тыс. Учитывая, что перед грядущим халвингом количество биткоинов в обращении сократится, есть основания полагать, что нынешнее ралли еще далеко до завершения», — сказал аналитик.

Вместе с тем резкие коррекционные движения вниз будут неизбежными спутниками бычьего тренда. Это обусловлено тем, что очень многие инвесторы открывают длинные позиции на маржинальном рынке с использованием кредитного плеча, отметил собеседник издания. Зачастую участники не в полной мере осознают риски, связанные с торговлей фьючерсными контрактами. В разные моменты времени это может приводить к массированным ликвидациям длинных позиций, провоцируя резкие просадки цены, добавил он.

Безусловно, сейчас не лучшее время входить на криптовалютный рынок. Биткоин и ряд других монет установили исторические максимумы, пройдя путь многократного роста за последние пару лет. Рост произошел на фоне повышенного интереса институциональных инвесторов, внедрения криптовалют крупными компаниями и дальнейшего распространения технологии блокчейн. После таких движений неизбежны коррекции, но они начинаются неожиданно для всех.

Владислав Антонов
финансовый аналитик BitRiver

«Перспективы дальнейшего роста криптовалют не исключены. После халвинга ожидается новое ралли биткоина выше $100 тыс. и даже выше в ближайшие годы. Риски инвестирования связаны с высокой волатильностью криптовалют, регулятивными ограничениями, хакерскими атаками, а также неопределенностью дальнейшего принятия населением. Плюсами же являются децентрализованный характер, ограниченная эмиссия и растущие сферы применения», — заключил Антонов.