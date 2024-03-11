Аналитик допустил рост стоимости биткоина до $75 тыс

По словам эксперта, бурному росту биткоина способствует сразу несколько факторов.
«Первый — растущий спрос со стороны институциональных инвесторов. Всё больше крупных инвесткомпаний, хедж-фондов и компаний из традиционного финансового сектора включают биткоин в свои инвестиционные портфели. Это увеличивает спрос. Второй — запуск биткоин-ETF. В январе 2024 года были запущены первые биржевые фонды, следующие за курсом биткоина. Это открыло доступ к инвестированию в биткоин для огромного числа инвесторов через брокерские счета и платформы. Объемы торгов этими ETF уже многократно обновляли исторические максимумы. Третий — приближение халвинга биткоина в апреле 2024 года», — сказал он.
По его словам, это предопределяет сокращение эмиссии новых монет и ожидания дефицита предложения на фоне растущего спроса. Халвинги исторически «запускали новые бычьи циклы с ростом цены», добавил специалист.
По словам Антонова, спотовые биткоин-фонды продолжают демонстрировать высокие темпы притока средств.
«Технический анализ ценовых графиков биткоина рисует оптимистичную картину для продолжения восходящей тенденции. Вполне вероятно, что в ближайшие дни BTC может взять передышку и некоторое время двигаться в боковике, после чего бычий тренд возобновится. Биток обновил исторический максимум на отметке $72 200. При отсутствии значимых негативных новостей и сохранении текущих рыночных условий рост может усилиться до зоны $73−75 тыс. Учитывая, что перед грядущим халвингом количество биткоинов в обращении сократится, есть основания полагать, что нынешнее ралли еще далеко до завершения», — сказал аналитик.
Вместе с тем резкие коррекционные движения вниз будут неизбежными спутниками бычьего тренда. Это обусловлено тем, что очень многие инвесторы открывают длинные позиции на маржинальном рынке с использованием кредитного плеча, отметил собеседник издания. Зачастую участники не в полной мере осознают риски, связанные с торговлей фьючерсными контрактами. В разные моменты времени это может приводить к массированным ликвидациям длинных позиций, провоцируя резкие просадки цены, добавил он.
Безусловно, сейчас не лучшее время входить на криптовалютный рынок. Биткоин и ряд других монет установили исторические максимумы, пройдя путь многократного роста за последние пару лет. Рост произошел на фоне повышенного интереса институциональных инвесторов, внедрения криптовалют крупными компаниями и дальнейшего распространения технологии блокчейн. После таких движений неизбежны коррекции, но они начинаются неожиданно для всех.
«Перспективы дальнейшего роста криптовалют не исключены. После халвинга ожидается новое ралли биткоина выше $100 тыс. и даже выше в ближайшие годы. Риски инвестирования связаны с высокой волатильностью криптовалют, регулятивными ограничениями, хакерскими атаками, а также неопределенностью дальнейшего принятия населением. Плюсами же являются децентрализованный характер, ограниченная эмиссия и растущие сферы применения», — заключил Антонов.