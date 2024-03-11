Аналитик допустил рост стоимости биткоина до $75 тыс

«Первый — растущий спрос со стороны институциональных инвесторов. Всё больше крупных инвесткомпаний, хедж-фондов и компаний из традиционного финансового сектора включают биткоин в свои инвестиционные портфели. Это увеличивает спрос. Второй — запуск биткоин-ETF. В январе 2024 года были запущены первые биржевые фонды, следующие за курсом биткоина. Это открыло доступ к инвестированию в биткоин для огромного числа инвесторов через брокерские счета и платформы. Объемы торгов этими ETF уже многократно обновляли исторические максимумы. Третий — приближение халвинга биткоина в апреле 2024 года», — сказал он.