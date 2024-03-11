Власти согласовали пересмотр расчета налога на вклады сроком свыше года

Речь идет о том, чтобы включить доходы по долгосрочным депозитам и счетам в необлагаемую налогом базу с определенными условиями. Сейчас по Налоговому кодексу НДФЛ не облагается процентный доход по депозитам и счетам на сумму, которая зависит от ключевой ставки: максимальная ставка ЦБ на 1-е число каждого месяца за отчетный год умножается на 1 млн руб., полученная сумма вычитается из той, что получил вкладчик за расчетный год, и уже от этого результата берется 13 или 15% (при доходе от 5 млн руб.) налога. Хотя норма действует с 2020 года, первый раз такой налог соберут с россиян только в этом году за 2023-й.