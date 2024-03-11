В России промаркировали первую партию растительного масла

«Мы активно поддерживаем инициативу правительства РФ о внедрении системы маркировки для данной отрасли и поэтому без колебаний решились провести эксперимент на нашем производстве. В качестве пробного образца мы вручную нанесли дата-матрикс коды на льняное масло. Эксперимент состоялся, коды считались, и сам процесс не вызвал никаких затруднений», — сообщил основатель масломануфактуры «Маслендорф» Павел Власов, слова которого приводит пресс-служба ЦРПТ.
По словам руководителя управления безакцизной пищевой продукции ЦРПТ Юлии Кузьминой, эксперимент поможет сформировать общую схему и принципы маркировки, а также протестировать методы нанесения средств идентификации товаров. В пилотный проект по растительным маслам уже включились 55 участников.
Эксперимент по маркировке растительных масел проходит в России с 25 декабря 2023 года по 31 августа 2024 года. Производители нерафинированных и рафинированных соевых, арахисовых, оливковых, пальмовых, подсолнечных, кокосовых масел и других видов растительных масел могут добровольно принять участие в тестировании.