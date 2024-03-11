В России промаркировали первую партию растительного масла

«Мы активно поддерживаем инициативу правительства РФ о внедрении системы маркировки для данной отрасли и поэтому без колебаний решились провести эксперимент на нашем производстве. В качестве пробного образца мы вручную нанесли дата-матрикс коды на льняное масло. Эксперимент состоялся, коды считались, и сам процесс не вызвал никаких затруднений», — сообщил основатель масломануфактуры «Маслендорф» Павел Власов, слова которого приводит пресс-служба ЦРПТ.