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В России промаркировали первую партию растительного масла

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Первая в России партия растительного масла промаркирована на производстве в Калининграде. Эксперимент прошел успешно, коды считались без затруднений, сообщила пресс-служба Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки «Честный знак»).
Источник: Freepik

«Мы активно поддерживаем инициативу правительства РФ о внедрении системы маркировки для данной отрасли и поэтому без колебаний решились провести эксперимент на нашем производстве. В качестве пробного образца мы вручную нанесли дата-матрикс коды на льняное масло. Эксперимент состоялся, коды считались, и сам процесс не вызвал никаких затруднений», — сообщил основатель масломануфактуры «Маслендорф» Павел Власов, слова которого приводит пресс-служба ЦРПТ.

По словам руководителя управления безакцизной пищевой продукции ЦРПТ Юлии Кузьминой, эксперимент поможет сформировать общую схему и принципы маркировки, а также протестировать методы нанесения средств идентификации товаров. В пилотный проект по растительным маслам уже включились 55 участников.

Эксперимент по маркировке растительных масел проходит в России с 25 декабря 2023 года по 31 августа 2024 года. Производители нерафинированных и рафинированных соевых, арахисовых, оливковых, пальмовых, подсолнечных, кокосовых масел и других видов растительных масел могут добровольно принять участие в тестировании.