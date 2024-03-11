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Стоимость биткоина обновила исторический максимум и превысила $72 тыс

Стоимость биткоина обновила рекордное историческое значение, превысив $72 тыс. Об этом 11 марта свидетельствуют данные биржи Binance.
Источник: Reuters

По информации биржи, в 14:45 мск биткоин перешел отметку в $72 тыс., и его рост за сутки составил 3,57%. Это было пиковое значение, к 15:10 мск стоимость биткоина снизилась до значения $71,6 тыс.

По данным портала CoinMarketCap, который рассчитывает среднюю цену различных криптовалют более чем на 20 биржах, рост стоимости биткоина по отношению к доллару за неделю составил более 10%.

Ранее 11 марта стоимость биткоина превысила $70 тыс. в 10:21 мск. За несколько минут до этого стоимость криптовалюты доходила до $70,5 тыс., что было на тот момент рекордным значением.

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко 5 марта обратил внимание на то, что в росте биткоина есть элемент казино. Увеличение стоимости вызвано бычьим трендом, к которому привел оптимизм криптоинвесторов из-за одобрения американской Комиссией по ценным бумагам и биржам 11 спотовых биржевых фондов (ETF).