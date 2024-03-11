Биткоин превысил $70 тысяч впервые в истории

По состоянию на 10.21 мск биткоин дорожал на 1,5% за сутки, до $70 368,4, свидетельствуют данные крупнейшей в мире криптобиржи Binance.
Несколькими минутами ранее цена поднималась до 70,5 тысячи долларов. Это новый исторический рекорд.
Как следует из данных портала CoinMarketCap (рассчитывает среднюю цену криптовалют более чем по 20 биржам), стоимость биткоина растёт в то же время на 1,48% за сутки — до 70 462,6 доллара.
Ранее историческим рекордом стоимости биткоина был показатель в 69 тысяч долларов. Он был достигнут 10 ноября 2021 года.
В начале 2024 года биткоин вновь пошел в резкий рост: 5 марта отметка в 69 тысяч долларов была взята, но позднее котировки откатились вниз.
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