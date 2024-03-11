Рекордные 190 тыс. человек перестали быть самозанятыми в январе

«Многие становятся плательщиками НПД (налога на профессиональный доход. — Ред.) ради разовой подработки и затем снимаются с учета. Нельзя исключать и сезонный фактор: например, в ритейле, где традиционно много самозанятых, пики спроса на сотрудников приходятся на весну, осень, конец года, праздники. Январь, когда был зафиксирован рекордный отток, — месяц сниженной активности», — сказала директор по маркетингу цифровой платформы гибкой занятости Ventra Go! Анна Ларионова.
Также этим режимом активно пользуются маркетологи и айтишники: они в прошлом году могли исчерпать лимиты годового заработка и таким образом лишиться статуса, добавила она.
Учитывая сложившийся дефицит на рынке труда, многие, кто до этого предпочитал работать на себя из-за сложностей с трудоустройством, сейчас могут уйти в найм, пояснила доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управления человеческими ресурсами» РЭУ им. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
По отношению к общему числу работающего населения самозанятые составляют более 12%, отметил руководитель направления «Сопровождение» ГК CMS" Николай Переславский. По его прогнозам, темпы увеличения числа работающих на себя будут в ближайшее время замедляться.