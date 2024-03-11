Рекордные 190 тыс. человек перестали быть самозанятыми в январе

В январе 2024 года более 190 тыс. человек были сняты с самозанятости, следует из данных аналитического портала ФНС, которые изучили «Известия». Это рекорд с момента введения налогового режима в 2019 году. Предыдущий пик тоже произошел в январе, но 2023 года — тогда самозанятыми перестали быть 134 тыс. человек.