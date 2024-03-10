Президент Аргентины отменил указ о повышении своей зарплаты

19 февраля агентство Reuters со ссылкой на данные Католического университета Аргентины (UCA) сообщило, что уровень бедности в стране достиг максимальных значений за последние 20 лет. В январе текущего года этот показатель вырос на 7,9% по сравнению с декабрем 2023 года и составил 57,4%. По информации журналистов, рост уровня бедности произошел из-за проведенной главой государства девальвации песо и последовавшего за этим увеличения цен на товары.